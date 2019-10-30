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Одиозный Тищенко устроил дебош в Раде: появилось видео

STYLERПроисшествия    30.10.2019 - 13:28
Одиозный Тищенко устроил дебош в Раде: появилось видео
В Раде подрались депутаты (коллаж: РБК-Украина)

В новоизбранной Раде произошло первое столкновение

В Верховной Раде девятого созыва произошла первая потасовка во время голосования за создание ВСК для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Народный депутат от "Оппоблока" Николай Скорик толкал плечом одиозного нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, пытаясь пройти. Но Тищенко не пускал его.

Представители "Слуги народа" обступили толкающихся нардепов, чтобы успокоить Скорика и не допустить развития драки. Позже товарищи по партии стали успокаивать и самого Тищенко.

Первый заместитель спикера Руслан Стефанчук пытался утихомирить депутатов, призывая их вернуться на места. Стефанчук пригрозил закрыть заседание.

Стоит отметить, что законопроект о создании комиссии для расследования событий в Одессе так и не был принят, поскольку "За" проголосовало только 79 депутатов.

В Раде подрались депутаты (видео: YouTube/NewsOne)

В Раде подрались депутаты (видео: YouTube/5 канал)

Рада ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Британией Рада рассмотрит создание ВСК для расследования "дела 2 мая"
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