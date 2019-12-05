У Раді побилися через жінку: опубліковане образливе листування

Гео Лерос побився з Бужанским в Раді (колаж: РБК-Україна, фото: Літери)

Бійка в Раді сталася через хамську поведінку депутата від "Слуги народу"

У Верховній Раді 5 грудня народні депутати побилися через жінку. Причиною тому стала хамська поведінка Гео Лероса в закритому чаті "Sluga Speakers". У ньому народні обранці обговорювали законопроекти, які стоять на порядку денному.

При цьому Гео Лерос при віртуальному спілкуванні не стримував емоцій, допускаючи незензурщину. Мабуть, такий стиль спілкування для нардепа є нормальним. Фото скандального листування опублікувало видання Букви.

Його колега Ірина Верещук попросила не матюкатися в загальному чаті.

"Якщо дозволите, то просила б без матів писати, пан Гео?" – написала нардеп.

Лерос відповів лаконічно, виявивши ще більш неповагу: "Нех*й робити".

Верещук знову закликала Лероса не виражатися і попросила його вибачитися.

У відповідь Гео Лерос написав, що у нього дуже щільний графік, і може років через вісім він і вибачиться.

Гео Лерос побився з Бужанским в Раді (фото: Літери)

Ірина Верещук розповіла про неприємну ситуацію колегам, що сидять поруч. Це і спровокувало реакцію.

"Потім я розповіла про ситуацію тим, хто сидить поруч зі мною у парламенті. І ті, хто це почув, пішли до Лероса - просити, щоб він все-таки вибачився", - прокоментувала Верещук.

Головним ініціатором став Макс Бужанський, який, втім, заперечує факт бійки. А ось Лерос підтвердив, що бійка мала місце, але в подробиці вдаватися не став, і вибачатися не збирається