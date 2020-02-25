В Раде хотят ликвидировать Пенсионный фонд: чего ожидать украинцам

Пенсионный фонд хотят ликвидировать (коллаж: РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" хотят передать функции Пенсионного фонда Украины другим ведомствам

В "Слуге народа" заявили о намерении ликвидировать Пенсионный фонд Украины с целью перезагрузки формы существования ПФУ. Такое намерение выразила глава комитета Верховной Рады Украины по социальной политике Галина Третьякова.

Как сообщила чиновница, на пенсии ликвидация Пенсионного фонда Украины повлиять не должна. Функции ПФУ будут переданы Минфину или Госказначейству. Об этом пишет "Зеркало недели".

"Мы со своей стороны думаем о возможной перезагрузке формы существования ПФУ. Один из вариантов - ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством", - сказала она.

Стоит отметить, что возможная ликвидация ПФУ может быть связана и с тем, что в первый раз за 20 лет на 12 миллиардов сокращены социальные расходы бюджета, а также не были заложены средства на ежегодную индексацию пенсий. Об этом ранее сообщал бывший министр соцполитики Андрей Рева.

"Ну, почему же не заложена. Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) - это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13-18% это не инфляция в 3-5%, которую мы наблюдаем сейчас", - прокомментировала Третьякова.

Она добавила, что в этом году минимальная заработная плата тоже вырастет дважды - с 1 июля, и с 1 декабря. И все это заложено в бюджет.

"Да, у бывшего министра есть опасения, что без него новый министр Юлия Соколовская что-то не досчитала. Но давайте не будем забывать, что во главе Пенсионного фонда все тот же, назначенный самим экс-министром, Евгений Капинус. Который собственно и делал все расчеты. И дело здесь скорее не в Соколовской или Капинусе, а в сложной формуле, принятой в 2017 году. Потому что контролировать Пенсионный фонд, фонды социального страхования и безработицы практически невозможно. И мы работаем над новым законодательным механизмом, который бы позволил навести там порядок", - сказала глава комитета ВРУ по социальной политике.