ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине начали работать огромные штрафы: на благо украинцев

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 17:27
В Украине начали работать огромные штрафы: на благо украинцев
В Украине заработали новые штрафы (коллаж: РБК-Украина)

Новые штрафы дадут рядовым украинцам больше возможностей

Штрафы за ограничение доступа к пляжам различных водоемов заработали в Украине. Закон вступил в действие в пятницу, 21 февраля. Что изменится для рядовых украинцев, кого и на сколько будут штрафовать за нарушение нового запретительного закона - в материале Styler.

Опубликованный в "Голосе Украины" документ поможет украинцам свободно и бесплатно использовать для отдыха побережья таких водоемов:

  • морей,
  • морских заливов,
  • лиманов,
  • островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны,
  • рек,
  • водоемов и островов для общего водопользования.

Укрзализныця ограничила льготы миллионам украинцев: что произошло

Ограничение доступа украинцев к пляжам будет наказываться штрафами от 3400 до 17000 грн. Суммы штрафов зависят от того, кто является нарушителем, а также от того, первое это нарушение закона или повторное. Нарушителям придется заплатить:

  • 200-400 необлагаемых минимумов доходов (НМДГ), то есть 3400-6800 грн для граждан,
  • 400-700 НМДГ для должностных лиц (6800-11900 грн),
  • 400-700 (6800-11900 грн) для граждан при повторном нарушении закона,
  • 700-1000 НМДГ для должностных лиц при повторном нарушении (11900-17000 грн).

Пенсии в Украине 2020: украинцам приготовили неприятный сюрприз

Если же физические или юридические лица будут ограничивать доступ, их могут не только оштрафовать, но и лишить права пользоваться такими земельными участками по решению суда.

В Украине ужесточат штрафы за нарушения на дорогах: о чем речь В Украине начали ловить автохамов "на живца": все детали
Новости Украины штраф
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь