Пенсия в Украине: украинцам готовят неприятный сюрприз

Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам готовят новые изменения в пенсионном законодательстве

Пенсии в Украине – одна из самых актуальных тем, которая обсуждается как в обществе, так и в правительстве. Из-за уменьшения количества трудоспособного населения и увеличения продолжительности жизни, власти задумываются о повышении пенсионного возраста постепенно, в ближайшие пять лет.

С 1 апреля 2020 года будет повышен пенсионный возраст для женщин в Украине с 59 лет до 59 лет и 6 месяцев. Следующее повышение запланировано на 1 апреля – пенсионный возраст для женщин сравняется с мужским – 60 лет. Однако до 2028 года женщинам нужно не менее 30 лет стажа, мужчинам – 35 лет, а потом и эта цифра сравняется.

Как пишет издание "Сегодня", глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова официально заявила о возможности повышения пенсионного возраста для мужчин.

По ее словам, главная причина – это невозможность обеспечить всех пенсионеров выплатами за государственный счет. И уже через 10 лет это может стать серьезной проблемой, так как в казне для этого слишком мало денег и придется снова пересматривать формулу начисления пенсий.

По рекомендации Международной организации труда, минимальная пенсия должна быть не менее 40% от заработка. В Украине на данный момент средняя пенсия составляет 3064 гривны, а это всего 28%. Минимальная пенсия – 1638 гривен, а это всего 15% от средней заработной платы.

В Европейских странах рекомендации от Международной организации труда выполняются – в среднем пенсия составляет от 46% до 80% от среднего заработка.

"Есть исследования Всемирного банка, по которым в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% пенсионеров. Остальные 60% получат минимальную пенсию. Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс", - заявила Третьякова.

Она считает, что повышение пенсионного возраста должно быть плавным, к примеру, на один месяц в год и начать этот процесс с 2023 или 2025 года.

Однако эксперты утверждают, что фактически повышение пенсионного возраста уже произошло, когда увеличили необходимый стаж на 10 лет. Будущие пенсионеры по факту не будут иметь необходимого стажа к своему возрасту и им придется работать дополнительно до 63-65 лет. Однако и это не помогло – количество пенсионеров увеличивается в стране постоянно.

А вот повышение пенсионного возраста, по мнению экспертов, может вызвать волну возмущения у граждан. В первую очередь стоит направить силы на повышение экономики в Украине.