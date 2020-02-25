У Раді хочуть ліквідувати Пенсійний фонд: чого чекати українцям

Пенсійний фонд хочуть ліквідувати (колаж: РБК-Україна)

У партії "Слуга народу" хочуть передати функції Пенсійного фонду України іншим відомствам

У партії "Слуга народу" заявили про намір ліквідувати Пенсійний фонд України з метою перезавантаження форми існування ПФУ. Такий намір висловила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Як повідомила чиновниця, на пенсії ліквідація Пенсійного фонду України вплинути не має. Функції ПФУ будуть передані Мінфіну або Держказначейству. Про це пише "Дзеркало тижня".

"Ми зі свого боку думаємо про можливість перезавантаження форми існування ПФУ. Один з варіантів - ліквідація Пенсійного фонду та передача його функцій Мінфіну або Держказначейству. Або перетворення ПФУ разом з фондами соціального страхування та безробіття в Національне страхове агентство. Цей план ми вже презентували разом з урядом", - сказала вона.

Варто відзначити, що можлива ліквідація ПФУ може бути пов'язана і з тим, що в перший раз за 20 років на 12 мільярдів скорочені соціальні витрати бюджету, а також не були закладені кошти на щорічну індексацію пенсій. Про це раніше заявляв колишній міністр соцполітики Андрій Рева.

"Ну, чому ж не закладена. Три рази в цьому році пенсія буде проіндексована. Можливо, відсоток індексації буде менше, ніж розраховував попередній уряд. Тому, що формула 50/50 (ми теж її прийняли) - це половина від величини інфляції й половина від відсотка зростання заробітної плати. А інфляція в 13-18% це не інфляція в 3-5%, яку ми зараз спостерігаємо", - прокоментувала Третьякова.

Вона додала, що в цьому році мінімальна заробітна плата теж зросте двічі - з 1 липня і з 1 грудня. І все це закладено в бюджет.

"Так, у колишнього міністра є побоювання, що без нього новий міністр Юлія Соколовська щось не порахувала. Але давайте не будемо забувати, що на чолі Пенсійного фонду все той же, призначений самим ексміністром, Євген Капінус. Який власне і робив всі розрахунки. І справа тут швидше не в Соколовській або Капінусі, а в складній формулі, прийнятій у 2017 році. Тому що контролювати Пенсійний фонд, фонди соціального страхування та безробіття, практично неможливо. І ми працюємо над новим законодавчим механізмом, який би дозволив навести там порядок", - сказала глава комітету ВРУ з питань соціальної політики.