ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Рада вернула декоммунизированному селу под Львовом прежнее название: как так получилось

Новина українською →
Среда 06 октября 2021 18:08
Рада вернула декоммунизированному селу под Львовом прежнее название: как так получилось Фото: селу под Львовом вернули декоммунизированное название (radiosvoboda.org)
Автор: Владимир Костырин

Верховная Рада поддержала переименование села во Львовской области, которое в 2016 году было изменено в рамках исполнения закона о декоммунизации. Речь идет о населенном пункте Мармузовичи Бугского района, что теперь опять будет называться Андреевка.

Об этом 6 октября говорится на сайте парламента.

Нардепы поддержали проект постановления об изменении названия этого села 263 голосами "за", и решение принято.

Против возвращения Мармузовичам названия Андреевка выступал Украинский институт национальной памяти, желая сохранить историческое название этого н.п.

Как говорится в пояснительной записке к документу, село (до 1630 года - Мармузовичи, в после - Ферлеивка) в 1946-м переименовали в ходе установления советской власти и осуществления коллективизации на Львовщине в честь Андреева Ивана Николаевича (1898-1946) - первого директора местной станции МТС, который погиб "от рук украинских буржуазных националистов".

В то же время местным жителям (в н.п. проживает около 1500 человек) "декоммунизированное" название Мармузовичи пришлось не по вкусу, и они захотели вернуть привычное Андреевка, но только уже именно в честь святого апостола Андрея Первозванного.

Идею поддержали территориальной общиной на общественных слушаниях, согласовали в соответствии с законодательством, рассмотрели и одобрили сельский, районный и областной советы. А теперь уже - и парламент, тем самым отменив свое прошлое постановление о переименовании от 19 мая 2016-го.

Напомним, недавно в УИНП высказались о декоммунизации в Киеве, и объяснили, что ждет Родину-мать и памятник Щорсу.

Также мы писали о том, что Харьковский суд снова отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Верховная рада
LITE
Праздник 6 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 6 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить