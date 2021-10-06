Рада вернула декоммунизированному селу под Львовом прежнее название: как так получилось

Верховная Рада поддержала переименование села во Львовской области, которое в 2016 году было изменено в рамках исполнения закона о декоммунизации. Речь идет о населенном пункте Мармузовичи Бугского района, что теперь опять будет называться Андреевка.

Нардепы поддержали проект постановления об изменении названия этого села 263 голосами "за", и решение принято.

Против возвращения Мармузовичам названия Андреевка выступал Украинский институт национальной памяти, желая сохранить историческое название этого н.п.

Как говорится в пояснительной записке к документу, село (до 1630 года - Мармузовичи, в после - Ферлеивка) в 1946-м переименовали в ходе установления советской власти и осуществления коллективизации на Львовщине в честь Андреева Ивана Николаевича (1898-1946) - первого директора местной станции МТС, который погиб "от рук украинских буржуазных националистов".

В то же время местным жителям (в н.п. проживает около 1500 человек) "декоммунизированное" название Мармузовичи пришлось не по вкусу, и они захотели вернуть привычное Андреевка, но только уже именно в честь святого апостола Андрея Первозванного.

Идею поддержали территориальной общиной на общественных слушаниях, согласовали в соответствии с законодательством, рассмотрели и одобрили сельский, районный и областной советы. А теперь уже - и парламент, тем самым отменив свое прошлое постановление о переименовании от 19 мая 2016-го.