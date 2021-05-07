Что ждет Родину-мать и памятник Щорсу: в УИНП высказались о декоммунизации в Киеве
В Киеве декоммунизация "обошла" Родину-мать и мост Патона, где остаются советские гербы и символика, а также не коснулась памятника командиру дивизии красноармейцев Николаю Щорсу, который воевал против УНР. Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович высказался об этих объектах, и что их ждет.
Об этом ученый рассказал в эфире канала "Украина 24".
Руководитель УНИП отметил, что они остаются главными претендентами на декоммунизацию в столице.
Мост Патона
Говоря о символике СССР на мосту Патона, Дробович обратил внимание на проведение масштабного ремонта и реконструкции этого важного путепровода.
"Я надеюсь, что в ближайшие месяцы во время реконструкции гербы будут демонтированы и переданы в музеи", - сказал ученый.
Дробович добавил, что готов даже забрать их в Институт нацпамяти на хранение, "только бы закон был соблюден".
По его словам, УИНП уже проводил беседу с руководством Управления наследием, чтобы выяснить балансодержателя моста - месяц назад было послано обращение, и теперь нужно дождаться ответа.
Мост Патона в Киеве был введен в эксплуатацию в 1953 году. Сейчас его ремонтируют и обновляют (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Родина-мать
Комментируя ситуацию с монументом Родина-мать, и как будут решать вопрос с коммунистической символикой на щите памятника, Дробович отметил, что необходимо решение правительства или министерства культуры.
Директор УИНП объяснил, что до тех пор что-либо говорить о демонтаже советского герба - преждевременно.
Дробович добавил, что после решения центральных органов власти нужно будет разрабатывать проект, а на это еще потребуется раздобыть средства.
Родину-мать в Киеве в последние годы украшают маковым венком ко Дню памяти и примирения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Памятник Щорсу
Директор Института нацпамяти рассказал, что памятник красному командиру в Киеве готовы забрать в музей под Сумами. Дело о перевозке только нужно согласовать с министерством культуры.
"Мы проведем консультации с Минкультом о разработке разрешения на перемещение, останется только найти, кто его перевезет", - говорит Дробович.
Также ученый отметил, что ранее возникала проблема из-за того, что часть активистов настаивала на исключении этого памятника из реестра и демонтаже. Но глава УИНП переговорил с руководством музея в Сумской области "Парк советского периода", и получил согласие на размещение объекта там.
Памятник Николаю Щорсу в Киеве обнесли конструкцией с полотном в виде флага Украины несколько лет назад (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, недавно апелляционный суд принял решение о том, что проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название.
Ранее сообщалось, что под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным.