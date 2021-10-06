ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рада повернула декомунізованому селу під Львовом колишню назву: як так вийшло

Новость на русском →
Середа 06 жовтня 2021 18:08
Рада повернула декомунізованому селу під Львовом колишню назву: як так вийшло Фото: селу під Львовом повернули декомунізовану назву (radiosvoboda.org)
Автор: Володимир Костирін

Верховна Рада підтримала перейменування села у Львівській області, яке в 2016 році було змінено в рамках виконання закону про декомунізацію. Йдеться про населений пункт Мармузовичі Буського району, що тепер знову називатиметься Андріївка.

Про це 6 жовтня йдеться на сайті парламент.

Нардепи підтримали проект постанови про зміну назви цього села 263 голосами "за", і рішення прийнято.

Проти повернення Мармузовичам назви Андріївка виступав Український інститут національної пам'яті, бажаючи зберегти історичну назву цього н.п.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, село (до 1630 року - Мармузовичі, в після - Ферлеївка) в 1946-му перейменували в ході встановлення радянської влади та здійснення колективізації на Львівщині на честь Андрєєва Івана Миколайовича (1898-1946) - першого директора місцевої станції МТС, який загинув "від рук українських буржуазних націоналістів".

Разом з тим місцевим жителям (у н.п. проживає близько 1500 людей) "декомунізована" назва Мармузовичі припала не до смаку, і вони захотіли повернути звичне Андріївка, але тільки вже саме на честь святого апостола Андрія Первозванного.

Ідею підтримали територіальною громадою на громадських слуханнях, погодили відповідно до законодавства, розглянули та схвалили сільську, районну та обласну ради. А тепер вже - і парламент, тим самим скасувавши свою минулу постанову про перейменування від 19 травня 2016-го.

Нагадаємо, нещодавно в УІНП висловилися про декомунізацію в Києві, і пояснили, що чекає Батьківщину-матір і пам'ятник Щорсу.

Також ми писали про те, що харківський суд знову скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская область Верховна рада
LITE
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати