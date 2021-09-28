Харьковский суд снова отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова

Второй апелляционный административный суд Харькова в очередной раз отменил решение городского совета, которым проспекту Григоренко переименовывали обратно на Маршала Жукова. Это уже третье решение не в пользу горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата харьковского городского совета Дмитрия Булаха.

"…горсовет опять нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически в Харьков опять вернулся проспект Григоренко", - сообщил Булах.

Отметим, политические и судебные споры о том, чье имя должен носить проспект, тянутся с 2016. Проспект Жукова получил имя Петра Григоренко в рамках декоммунизации.