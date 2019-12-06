Работодатели-аферисты: как мошенники заставляют украинцев работать бесплатно

В Украине активизировались работодатели-аферисты, которые устраивают охоту на сотрудников и предлагают им удобный график работы, прекрасные условия и высокую зарплату. В результате украинцы не получают обещанного и обнаруживают, что тестовое задание было украдено, а тренинги придется оплачивать из собственного кармана. Как работают схемы мошенников, рассказали в издании "Сегодня".

Мария Денищенко, которая выполнила задание для потенциального работодателя, призналась, что его украли. Девушке предложили продвигать в соцсетях иностранный бренд и в качестве проверки ее знаний попросили написать 20 рекламных публикаций и подобрать фото.

"Они сказали, что их несколько не устраивает, нужно было бы доработать, но на собеседование меня так и не позвали. Через месяц я увидела, что эти публикации таки выходят в социальной сети. Я пыталась писать, но они меня заблокировали", - рассказала Денищенко.

Наталье для получения должности менеджера по продажам тканей предложили пройти двухдневный тренинг, который стоит 1000 гривен.

"Эту тысячу гривен я должна была заплатить. Меня пригласили пройти стажировку, у меня появились свои клиенты, которые делали заказы, но так как у меня официального оформления не было, то зарплату я тоже не получила. Мне сказали, что я не подхожу", - сообщила об афере киевлянка и добавила, что все, что у нее осталось – это конспект по лекции "Успешный продавец".

Но самой большой популярностью у мошенников пользуются собеседования по телефону. После разговора с мобильного телефона исчезают все деньги.

На удочки псевдоработодателей попадаются те, кто любит работать дома, мамы в декрете или соискатели, которые готовы хвататься за любые варианты. Им предлагают заполнить анкеты, тестирования, просмотреть рекламные ролики. В качестве оформления просят заплатить 200 гривен, чтобы подтвердить серьезность намерения работать.

"Например, сейчас будут новогодние праздники и вам могут предложить работу – изготавливать новогодние открытки. Но если вам говорят, что для того, чтобы их производить, вам нужно купить какую-то конкретную бумагу, ножницы и клей именно в этой компании, то это звоночек задуматься", - рассказала эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

Она добавила, что высокая зарплата при минимальных обязанностях также может указывать на аферу. Трудовой договор нужно подписывать всегда, даже если соискатель согласился на испытательный срок. С одной стороны – такой договор поможет наказать недобросовестного работодателя за неоплату стажировки или испытательного срока, с другой – отказ от договора может свидетельствовать о том, что работодатель – аферист.