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Мошенники придумали новый способ обмана украинцев: обещают баснословные деньги

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 12:54
Мошенники придумали новый способ обмана украинцев: обещают баснословные деньги
Аферисты в Украине придумали новый способ обмана (коллаж РБК-Украина)

В Украине набирает популярность новый вид телефонного мошенничества, где людей "кидают" на большие деньги

Мошенники придумали новой способ кражи денег у украинцев. Так, доверчивым гражданам начали приходить смс-сообщения о том, что им на мобильный счет зачислено 259 000 грн. Ниже этой "радостной" новости написан номер телефона, на который нужно перезвонить, чтобы якобы узнать подробности и оформить свой "выигрыш".

Но это, как оказалось, развод чистой воды. А заключается он вот в чем. Вы звоните по указанному номеру (отметим, что номер начинается с бесплатного кода 0 800), где автоответчик просит вас четко и внятно назвать все данные о вас - начиная от ФИО, заканчивая точным адресом проживания. Потом в течение трех дней вам перезванивают и так же под запись просят данные паспорта, ИНН и еще некоторые детали для якобы непосредственной выплаты "выигрыша".

Мошенники придумали новый способ обмана украинцев: обещают баснословные деньги

В Украине активизировались аферисты (скриншот)

Потом мошенники "угоняют" вашу сим-карту (если онлайн-замена SIM не отключена) и будут звонить с вашего номера вашим же голосом на горячую линию банка, получат доступ к банкингу и своруют все деньги, наберут кредитов в кредитных учреждениях и тому подобное. При этом, доказать, что кредит брали не вы, вам будет доказать очень сложно, ведь голос-то ваш был.

Как стало известно, разводом украинцев занимается некая компания под названием "7-Бажань". В полиции предупреждают, что если вдруг вы или кто-то из ваших близких стал жертвой аферистов, нужно обязательно обратиться на 102. Молчать нельзя, иначе никто вам не сможет помочь, а мошенники не прекратят свои махинации.

Styler призывает всех украинцев: ни в коем случае не передавайте свои персональные данные незнакомцам!

Ранее мы писали о том, что в Украине процветает мошенничество с авто и многие уже попались на удочку аферистов.

Украинцам начали предлагать "деньги от президента": будьте осторожны Внаглую разводят: как не стать жертвой аферистов при покупке авто
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