Роботодавці-шахраї: як шахраї змушують українців працювати безкоштовно

В Україні активізувалися роботодавці-шахраї, які влаштовують полювання на співробітників і пропонують їм зручний графік роботи, прекрасні умови і високу зарплату. В результаті українці не отримують обіцяного і виявляють, що тестове завдання було вкрадено, а тренінги доведеться оплачувати з власної кишені. Як працюють схеми шахраїв, розповіли у виданні "Сьогодні".

Марія Денищенко, яка виконала завдання для потенційного роботодавця, зізналася, що його вкрали. Дівчині запропонували просувати в соцмережах іноземний бренд і в якості перевірки її знань попросили написати 20 рекламних публікацій і підібрати фото.

"Вони сказали, що їх не влаштовує, потрібно було б допрацювати, але на співбесіду мене так і не покликали. Через місяць я побачила, що ці публікації таки виходять в соціальній мережі. Я намагалася писати, але вони мене заблокували", - розповіла Денищенко.

Наталії для отримання посади менеджера з продажу тканин запропонували пройти дводенний тренінг, який коштує 1000 гривень.

"Цю тисячу гривень я повинна була заплатити. Мене запросили пройти стажування, у мене з'явилися свої клієнти, які робили замовлення, але так як у мене офіційного оформлення не було, то зарплату я теж не отримала. Мені сказали, що я не підходжу", - повідомила про аферу киянка і додала, що все, що в неї залишилося – це конспект з лекції "Успішний продавець".

Але найбільшою популярністю у шахраїв користуються співбесіди по телефону. Після розмови з мобільного телефону зникають всі гроші.

На вудки псевдороботодавців попадають ті, хто любить працювати вдома, мами в декреті або здобувачі, які готові хапатися за будь-які варіанти. Їм пропонують заповнити анкети, тестування, переглянути рекламні ролики. В якості оформлення просять заплатити 200 гривень, щоб підтвердити серйозність наміру працювати.

"Наприклад, зараз будуть новорічні свята і вам можуть запропонувати роботу – виготовляти новорічні листівки. Але якщо вам кажуть, що для того, щоб їх робити, вам потрібно купити якийсь конкретний папір, ножиці і клей саме в цій компанії, то це дзвіночок задуматися", - розповіла експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

Вона додала, що висока зарплата при мінімальних обов'язках також може вказувати на аферу. Трудовий договір потрібно підписувати завжди, навіть якщо здобувач погодився на випробувальний термін. З одного боку – такий договір допоможе покарати недобросовісного роботодавця за неоплату стажування або випробувального терміну, з іншого – відмова від договору може свідчити про те, що роботодавець – аферист.