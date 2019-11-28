В Украине процветает мошенничество с авто: многие уже попались на удочку аферистов

Аферисты придумали новый "развод" с авто (Коллаж РБК-Украина)

В Украине мошенники придумали новый способ обманывать людей, которые хотят купить авто

Мошенники в Украине придумали новый способ наживаться на тех, кто хочет купить автомобиль по выгодной цене. Злоумышленники придумали такую схему "развода": они размещали объявления о продаже автомобилей на сайтах olx или Автобазар по сниженной цене, потом просили у людей предоплату. Естественно, все люди, перечислившее деньги на карты мошенников, оказались обманутыми. Всего аферисты вытянули из доверчивых украинцев около миллиона гривен.

Сейчас полицейские вышли на след мошенников, сообщает издание InternetUA.

"В специально арендованных помещениях в городе Днепр и других населенных пунктах Днепропетровской области, путем обмана, действуя от имени ООО "АВТО АЛЬЯНС ГРУПП", ООО "АВТО-РИТМ", ООО "Тантино", ООО "Драйв Моторс 2018", ООО "АВТО-активы", ООО "Бавария Авто" и ООО "Куарто" потенциальным покупателям сообщали ложные сведения о наличии у них автотранспортных средств и их стоимости, уговаривали последних внести предоплату в размере не менее 30 тысяч гривен от стоимости автомобиля, который они хотели приобрести", - рассказали о мошенниках в издании.

Всего от таких дельцов пострадало шесть человек.

Скриншот (internetua.com)

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество"). Пока неустановленным злоумышленникам "светит" до восьми лет за решеткой.