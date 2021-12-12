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Работники отеля рассказали о самых странных просьбах своих гостей

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Воскресенье 12 декабря 2021 08:28
Работники отеля рассказали о самых странных просьбах своих гостей Названы самые странные просьбы гостей отелей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сотрудники сети отелей Travelodgey в Великобритании рассказали о самых странных просьбы их клиентов, которые они получали в 2021 году. В частности, многие просьбы связаны с животными.

Об этом пишет Sky News.

Обычно от постояльцев отелей можно услышать стандартные вопросы, которые касаются национальных особенностей местной кухни, обычаев и традиций.

Однако, бывают случаи, когда гости просят горничную спеть в соседнем номере, чтобы удостовериться, что комната достаточно звукоизолированная.

В общем, сеть отелей назвала полный список самых странных просьб:

  • устроить послеобеденное чаепитие с пандами;
  • организовать появление падающей звезды в 22:00;
  • выяснить, где можно увидеть змей;
  • сделать так, чтобы чайки пели, а не кричали;
  • поставить в номер детский бассейн, чтобы у рыбок гостя было много места.

Также бывают случаи, когда гости придирчиво выбирают расположение комнаты и хотят желаемый вид из окна. К тому же они еще и странно аргументируют свой выбор. Например, клиент хотел комнату с окном, которое выходит на юг, чтобы утренний солнечный свет заряжало его ауру.

А сотрудники другого отеля рады выполнить малейшую прихоть своих гостей. Даже просьбы парня, который захотел, чтобы на стол в его номере положили три красные конфеты M&m's, одна из которых предназначалась для него, другая - для его девушки, а третью они поделили поровну, проголодавшись ночью. Когда парень пришел, был удивлен, ведь на столе лежало три конфеты.

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