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Этот предмет гигиены никогда не меняют в отеле: бывшая работница рассказала правду

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 10:58
Этот предмет гигиены никогда не меняют в отеле: бывшая работница рассказала правду Фото: Работница отеля призналась, что не меняют в номере (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Постояльцы отелей не всегда задумываются о том, что некоторые предметы гигиены не меняют в номере. Но это так.

В нашем материале читайте, какой же предмет не всегда меняют в номере, даже в пятизвездочных отелях.

Бывшая горничная Джанесса Ричард призналась в TikTok о нескольких секретах уборщиц в отелях.

"Я работала уборщицей в отеле несколько лет назад и хотела бы рассказать вам несколько секретов", - начала она.

Рулон туалетной бумаги

Она сообщила, что перед заездом новых гостей персонал никогда не меняет рулон туалетной бумаги, даже если он начат.

"Они не меняют туалетную бумагу между гостями. Если у держателя осталась туалетная бумага, они оставят ее там и завернут конец, чтобы рулон выглядел эстетично", – рассказала девушка.

Покрывало на кровати

Также покрывало на кровати стирают максимум раз в год. Не стоит на него ложиться.

Однако бывшая сотрудница гостиницы добавила, что ее признание основывается на собственном опыте. Возможно, в других отелях поступают иначе.

Посуда в номере

Кстати, будьте острожны и с посудой в номере. Обычно уборщицы не напрягаются и не моют ее тщательно после предыдущих гостей.

Как мы ранее писали, чем на самом деле кормят в All inclusive в отелях Египта.

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