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Працівники готелю розповіли про найдивніші прохання своїх гостей

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Неділя 12 грудня 2021 08:28
Працівники готелю розповіли про найдивніші прохання своїх гостей Названо найдивніші прохання гостей готелів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Працівники мережі готелів Travelodgey Великобританії розповіли про найдивніші прохання їхніх клієнтів, які вони отримували у 2021 році. Зокрема, багато прохань пов'язані з тваринами.

Про це пише Sky News.

Зазвичай від постояльців готелів можна почути стандартні запитання, які стосуються національних особливостей, місцевої кухні, звичаїв та традицій.

Однак, бувають випадки, коли гості просять покоївку заспівати у сусідньому номері, аби впевнитися, що кімната достатньо звукоізольована.

Загалом, мережа готелів назвала повний список найдивніших прохань:

  • влаштувати післяобіднє чаювання з пандами;
  • організувати появу падаючої зірки о 22:00;
  • з'ясувати, де можна побачити змій;
  • зробити так, щоб чайки співали, а не кричали;
  • поставити у номер дитячий басейн, аби у рибок гостя було багато місця.

Також бувають випадки, коли гості прискіпливо обирають розташування кімнати та хочуть бажаний краєвид з вікна. До того ж вони ще й дивно аргументують свій вибір. Наприклад, клієнт хотів кімнату з вікном, яке виходить на південь, аби ранкове сонячне світло заряджало його ауру.

А співробітники іншого готелю раді виконати щонайменшу забаганку своїх гостей. Навіть прохання хлопця, який захотів, щоб на стіл в його номері поклали три червоні цукерки M&m's, одна з яких призначалася для нього, інша - для його дівчини, а третю вони розділили порівну, зголоднівши вночі. Коли хлопець прийшов був здивований, адже на столі лежало три цукерки.

Раніше ми повідомляли про предмети гігієни, які ніколи не міняють в готелях.

Як ми раніше писали, чим насправді годують в All inclusive в готелях Єгипту.

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