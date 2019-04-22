РПЦ поздравила Зеленского с победой: бурная реакция сети

После победы Зеленского на выборах он принимает поздравление даже от самых одиозных личностей
Российская православная церковь (РПЦ) поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион Алфеев в своем Facebook также написал, что Петр Порошенко "получил, что заслужил". Пользователи сети гневно отреагировали на такое "проявление уважения".
Зеленского с победой поздравила РПЦ (скрин: facebook.com/metr.hilarion/)
Пользователи Facebook в комментариях бурно отреагировали на поздравления Владимира Зеленского с президентством, а также на радость от поражения Петра Порошенко.
Зеленского с победой поздравила РПЦ (скрин комментариев: facebook.com)
Ранее мы писали о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Пользователи сети бурно отреагировали на такой жест.
Также мы сообщали, что политический консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков ответил на вопрос о снижении коммунальных тарифов для украинцев.
Напомним, украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет управления страной, называя его лучшим президентом за всю историю Украины.