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Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу

Новости » Политика    27.12.2018 - 14:04
Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрий (УНИАН)

Документ был опубликован в издании "Голос Украины"

Закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь, вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Голос Украины".

Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу

Так, документ был опубликован в издании в среду, 26 декабря. В законе прописано, что он вступает в силу с момента его опубликования.

Так, задачей закона является обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в РФ, уставам таких организаций.

Согласно документу, религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны будут отражать название того религиозного центра, частью которого они являются.

Напомним, 20 декабря Рада одобрила законопроект №5309 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" о названии религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшее часть территории Украины". Сразу после принятия закон подписал глава парламента Андрей Парубий.

РБК-Украина также сообщало, что 22 декабря данный закон подписал глава государства Петр Порошенко.

По словам Порошенко, изменения в законе соответствуют принципу свободы вероисповедания и равенства всех конфессий. Также президент подчеркивал, что никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

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