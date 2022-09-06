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Работал в садике: украинский военный с позывным "Арчи" рассказал, почему пошел на войну

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 14:20
Работал в садике: украинский военный с позывным "Арчи" рассказал, почему пошел на войну Украинский военный рассказал, как попал на войну (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный, ротный 36-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Арчи" рассказал, что до войны работал преподавателем физкультуры в детском саду. Однако, после войны он решил встать на защиту родной земли.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Главнокомандующий ВСУ".

По его словам, он окончил университет по специальности "учитель физкультуры" и проработал год в детском саду.

Однако затем "Арчи" решил пополнить ряды Вооруженных сил Украины.

"Проработав год, когда все мои друзья уже находились на войне, я таки решил пойти к Вооруженных сил Украины и, непосредственно, к морской пехоте, потому что мои друзья - танкисты сказали: с твоим ростом только в морскую пехоту", - сказал он.

Отмечается, что на момент начала полномасштабного вторжения РФ военный недавно вернулся из зоны ООС.

"Сразу собрался и прибыл в свою воинскую часть. Собрал пацанов и сразу поехали на передовую встречать врага, который прорывался через Крым. Тяжело и страшно было поначалу, война - это всегда страшно... Но присяга есть присяга - понимали, кто, если не мы", - рассказал военный.

Работал в садике: украинский военный с позывным &quot;Арчи&quot; рассказал, почему пошел на войнуУкраинский военный с позывным "Арчи" рассказал, почему пошел на войну (скрин с видео)

Он отметил, что террор мирного населения Украины доказывает, что враг не имеет воинской чести.

Сейчас "Арчи" защищает страну на Херсонском направлении.

"Значит такова моя судьба. Не зря она меня привела сюда в это время. И почему я не остался тогда в Мариуполе. Я думаю, на все есть воля Божья, и значит он нас сюда привел, и мы здесь нужны. Наши семьи - мы сейчас стоим за них, чтобы враг не пошел дальше", - объяснил воин.

Ранее украинка рассказывала, как оккупанты "освобождали" их от нормальной жизни.

Также мужчина из Славянска рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара.

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Вооруженные силы Украины
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