Ребенка сделали сиротой: украинка рассказала, как оккупанты "освобождали" их от нормальной жизни

Жительница села Ивановки Донецкой области рассказала, что российские оккупанты 12 августа обстреляли ее поселок и убили ее мужа, а вместе с ним еще двух мирных людей.

В частности, 32-летняя Неля рассказала, что "освободители" лишили жителей Донбасса всего: работы, домов и даже жизней.

"Пока российские СМИ публикуют лживые репортажи о том, как радуются освобождению от Украины оккупированные области, жители Донбасса рассказывают о своем реальном отношении к такому "освобождению". У этой семьи из Донецкой области российские военные преступники убили мужа и отца. Просто так. Из-за того, что осатаневшим дедам в Москве стало скучно", - говорится в сообщении.

На видео женщина с трудом сдерживает эмоции, когда говорит об оккупантах. По ее словам, их жизнь до 24 февраля было замечательной.

"Жизнь была прекрасна, пока 24 февраля нас не пришли "освобождать". От кого - непонятно. Освободили... от всего - от дома, от работы, от жизни. От всего нас освободили! Ребенок остался без отца. Я - без мужа в 32 года. И без дома", - добавила она.

Неля и ее дочь Лиза (скрин)

12 августа российские войска ударили по поселку Ивановка. В результате погибли три человека, среди них был муж Нели Алексей.

"Я была на кухне и крутила помидоры. Единственное что - я поняла: в меня летит что-то. Серая пыль и обломки. Я быстро развернулась, побежала на улицу. Когда бежала - звала дочь Лизу. Лиза с улицы прибежала ко мне во двор. Мы встретились здесь на пороге. Отец со двора, Лиза с улицы, а я из дома. Я кричу: Леша! Леша!.. Когда мы вышли, Лешка уже был все", - рассказала женщина.

Также она показала обломки российских снарядов, которые убили ее мужа.

"Это обломки "счастья". Обломки "освобождения". Лишение нас жизни... Это все мы насобирали у меня во дворе. С*ки. С*ки - не то слово", - отметила Неля.

Обломки от российских ракет (скрин)