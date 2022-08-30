Накрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара
Ежедневно российские военные обстреливают мирные города Украины. Житель города Славянск Донецкой области рассказал, что во время очередного ракетного удара он чудом остался жив.
Об этом он рассказал в спецвыпуске "Форпост.UA".
По словам мужчины, обстрелы застали его прямо в постели, во время удара он спал в своей квартире.
На видео видно, что дом частично разрушен, а возле него образовалась огромная яма от российской ракеты размером с небольшое озеро.
Последствия обстрелов российских военных (скрин с видео)
Как рассказал Константин, его квартира расположена ближе всего от эпицентра удара.
"Я спал и проснулся от того, что на меня упала земля. Во время операции у меня остановилось сердце. Потом хирург сказал, что когда меня привезли в больницу, то по анализам я был уже мертв", - сказал мужчина.
Также он отметил, что его спасло то, что спал он под окном, ведь взрывная волна и стекло из окон пролетели прямо над ним.
Украинец рассказал, как в своей квартире оказался под ракетным обстрелом (скрин с видео)
Ранее украинка рассказывала, как оккупанты "освобождали" их от нормальной жизни.
Также мужчина на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.