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Накрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара

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Славянск, Вторник 30 августа 2022 12:53
Накрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара Украинец рассказал, как оказался под завалами в доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ежедневно российские военные обстреливают мирные города Украины. Житель города Славянск Донецкой области рассказал, что во время очередного ракетного удара он чудом остался жив.

Об этом он рассказал в спецвыпуске "Форпост.UA".

По словам мужчины, обстрелы застали его прямо в постели, во время удара он спал в своей квартире.

На видео видно, что дом частично разрушен, а возле него образовалась огромная яма от российской ракеты размером с небольшое озеро.

Накрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удараПоследствия обстрелов российских военных (скрин с видео)

Как рассказал Константин, его квартира расположена ближе всего от эпицентра удара.

"Я спал и проснулся от того, что на меня упала земля. Во время операции у меня остановилось сердце. Потом хирург сказал, что когда меня привезли в больницу, то по анализам я был уже мертв", - сказал мужчина.

Также он отметил, что его спасло то, что спал он под окном, ведь взрывная волна и стекло из окон пролетели прямо над ним.

Накрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удараНакрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара

Накрыло землей в постели: мужчина из Славянске рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара

Украинец рассказал, как в своей квартире оказался под ракетным обстрелом (скрин с видео)

Ранее украинка рассказывала, как оккупанты "освобождали" их от нормальной жизни.

Также мужчина на весь мир рассказал о зверствах оккупантов.

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Славянск
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