Працював у дитсадку: український військовий з позивним "Арчі" розповів, чому пішов на війну

Український військовий, ротний 36-ї окремої бригади морської піхоти з позивним "Арчі" розповів, що до війни працював викладачем фізкультури в дитячому садку. Однак, після війни він вирішив стати на захист рідної землі.

За його словами, він закінчив університет за спеціальністю "вчитель фізкультури" і пропрацював рік у дитячому садку.

Однак потім "Арчі" вирішив поповнити лави Збройних сил України.

"Пропрацювавши рік, коли всі мої друзі вже перебували на війні, я таки вирішив піти до Збройних сил України й, безпосередньо, до морської піхоти, тому що мої друзі - танкісти сказали: з твоїм зростом тільки в морську піхоту", - сказав він.

Зазначається, що на момент початку повномасштабного вторгнення РФ військовий нещодавно повернувся із зони ООС.

"Одразу зібрався і прибув у свою військову частину. Зібрав пацанів і одразу ж поїхали на передову зустрічати ворога, який проривався через Крим. Важко та страшно було спочатку, війна - це завжди страшно... Але присяга є присяга - розуміли, хто, якщо не ми", - розповів військовий.

Український військовий з позивним "Арчі" розповів, чому пішов на війну (скрін з відео)

Він зазначив, що терор мирного населення України доводить, що ворог не має військової честі.

Зараз "Арчі" захищає країну на Херсонському напрямку.

"Значить така моя доля. Не дарма вона мене привела сюди в цей час. І чомусь я не залишився тоді в Маріуполі. Я думаю, на все є воля Божа, і значить він нас сюди привів, і ми тут потрібні. Наші сім'ї - ми зараз стоїмо за них, щоб ворог не пішов далі", - пояснив воїн.