Работа Новой почты и Укрпочты: какие отделения перестали работать

Как сообщает Новая почта, большинство отделений сейчас работают. Однако жителей Украины просят оперативно забирать свои посылки.

"Так как ситуация постоянно меняется, просим вас не тянуть и забирать свои посылки. Хотим также подчеркнуть, что возможны задержки отправлений из-за ситуации на дорогах. Кроме того, отправка посылок в Донецкую и Луганскую область полностью заблокирована", - сообщили в Новой почте.

Также появился список отделений, которые не работают на данный момент.

Чугуев, отделение №2

Киев, отделения № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262

Бровары, отделение №2

Харьков, отделения № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,

Село Дубеевка, Черкасской области

Обухов, отделение №5

Мариуполь, отделение №29

Умань, отделение №1,7

Одесса, отделение №80

Каменское, отделение №7

Николаев, отделение №2

Изюм – закрыты все отделения

Сумы, отделения № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24

Днепр, отделения №1, 9, 101

Крыжополь, отделение №1

Следить за оперативной информацией на сайте НП и получить оперативные данные о работе отделений можно по этой ссылке.

В Укрпочте сообщили о том, что все отделения прекращают свою работу 24 февраля.

"В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников, отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить. Небо над Украиной временно закрыто для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем разворачивать наземные пути доставки", - сказано в сообщении.