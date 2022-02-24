Робота Нової пошти та Укрпошти: які відділення перестали працювати

Як повідомляє Нова пошта, більшість відділень зараз працюють. Однак жителів України просять оперативно забирати свої посилки.

"Оскільки ситуація постійно змінюється, просимо вас не тягнути та забирати свої посилки. Хочемо також підкреслити, що можливі затримки відправлень через ситуацію на дорогах. Крім того, відправка посилок в Донецьку і Луганську область повністю заблокована", - повідомили в Новій пошті.

Також з'явився список відділень, які не працюють на цей момент.

Чугуїв, Відділення №2

Київ, Відділення № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262

Бровари, Відділення №2

Харків, Відділення № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,

Село Дубіївка, Черкаської області

Обухів, Відділення №5

Маріуполь, Відділення №29

Умань, відділення №1,7

Одеса, Відділення №80

Кам'янське, Відділення № 7

Миколаїв, Відділення №2

Ізюм - закриті всі відділення

Суми, Відділення № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24

Дніпро, Відділення №1, 9, 101

Крижопіль, відділення №1

Стежити за оперативною інформацією на сайті НП та отримати оперативні дані про роботу відділень можна за цим посиланням.

В Укрпошті повідомили про те, що всі відділення припиняють свою роботу 24 лютого.

"У зв'язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не працюватимуть 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми відразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Небо над Україною тимчасово закрито для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і при необхідності будемо розгортати наземні шляхи доставки", - сказано в повідомленні.