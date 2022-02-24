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Не сейте панику и не распространяйте фейки: список официальных государственных источников

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 11:51
Не сейте панику и не распространяйте фейки: список официальных государственных источников Фото: Список ссылок на официальные источники информации (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.

Враг хочет, чтобы жители Украины были напуганы и паниковали. По всем социальным сетям распространяют неправдивую информацию.

Поэтому: Не сейте панику, не распространяйте фейки, проверяйте информацию и доверяйте только официальным государственным источникам.

Список страниц официальных государственных организаций – читайте ниже.

Офис Президента Украины https://www.facebook.com/president.gov.ua

Вооруженных сил Украины https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кабинет министров Украины https://www.facebook.com/KabminUA

Министерство обороны Украины https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министерство внутренних дел Украины https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Национальная полиция Украины https://www.facebook.com/UA.National.Police

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Государственная пограничная служба Украины https://www.facebook.com/DPSUkraine

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины https://www.facebook.com/dsszzi

Сухопутные войска ВСУ https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Военно-морские силы ВСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Территориальная оборона ВСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

По транспорту и работе инфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины https://t.me/miUkraune

Укрзализныця https://t.me/UkrzalInfo

Украэрорух https://t.me/uksatse_official

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Международный аэропорт “Борисполь” https://www.facebook.com/airportboryspil/

Администрация морских портов Украины https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

Международный аэропорт "Львов" https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/

Государственная служба безопасности на транспорте https://www.facebook.com/DSBT.UA

Официальные аккаунты:

Президент Украины Владимир Зеленский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если вы слышите сирену "Внимание всем".

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