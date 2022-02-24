Не сейте панику и не распространяйте фейки: список официальных государственных источников
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.
Враг хочет, чтобы жители Украины были напуганы и паниковали. По всем социальным сетям распространяют неправдивую информацию.
Поэтому: Не сейте панику, не распространяйте фейки, проверяйте информацию и доверяйте только официальным государственным источникам.
Список страниц официальных государственных организаций – читайте ниже.
Офис Президента Украины https://www.facebook.com/president.gov.ua
Вооруженных сил Украины https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Кабинет министров Украины https://www.facebook.com/KabminUA
Министерство обороны Украины https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Министерство внутренних дел Украины https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Национальная полиция Украины https://www.facebook.com/UA.National.Police
Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
Государственная пограничная служба Украины https://www.facebook.com/DPSUkraine
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины https://www.facebook.com/dsszzi
Сухопутные войска ВСУ https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Военно-морские силы ВСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
Территориальная оборона ВСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
По транспорту и работе инфраструктуры
Министерство инфраструктуры Украины https://t.me/miUkraune
Укрзализныця https://t.me/UkrzalInfo
Украэрорух https://t.me/uksatse_official
Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Международный аэропорт “Борисполь” https://www.facebook.com/airportboryspil/
Администрация морских портов Украины https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
Международный аэропорт "Львов" https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/
Государственная служба безопасности на транспорте https://www.facebook.com/DSBT.UA
Официальные аккаунты:
Президент Украины Владимир Зеленский
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если вы слышите сирену "Внимание всем".