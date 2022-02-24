Не сейте панику и не распространяйте фейки: список официальных государственных источников

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.

Враг хочет, чтобы жители Украины были напуганы и паниковали. По всем социальным сетям распространяют неправдивую информацию.

Поэтому: Не сейте панику, не распространяйте фейки, проверяйте информацию и доверяйте только официальным государственным источникам.