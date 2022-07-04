Пышные и нежные сырники "как в ресторане" по секретному рецепту украинского кулинара (видео)

Ингредиенты:

сыр - 700 г

яйца - 2 шт.

сахар - 100 г

манка - 70 г

крахмал - 70 г

мука для посыпки

масло для жарки

Пошаговое приготовление

Возьмите домашний творог (можно магазинный, но очень жирный). Добавьте яйца, манку, сахар, ванильный сахар, крахмал.

Хорошо все вымесите, чтобы не было комочков сыра. Крахмала может потребоваться немного больше, если творог влажный. Оставьте массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Посыпьте рабочую поверхность мукой и формируйте на ней сырники. Толщина каждого примерно 1,5 сантиметра. Отряхивайте лишнюю муку.

Налейте на сковороду немного масла и пожарьте с обеих сторон до золотистой корочки.