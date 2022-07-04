Пишні й ніжні сирники "як в ресторані" за секретним рецептом української кулінарки (відео)

Пишні й ніжні сирники - мрія будь-якого кулінара. Щоб вони вийшли такими смачними, треба знати певні секрети.
Своїм рецептом поділилася відомий кулінарний блогер Лілія Цвіт.
Візьміть домашній кисломолочний сир (можна магазинний, але дуже жирний). Додайте яйця, манку, цукор, ванільний цукор, крохмаль.
Добре все вимісіть, щоб не було грудочок сиру. Крохмалю може знадобитися трохи більше, якщо сир вологий. Залиште масу на 10-15 хвилин, щоб манка набухла.
Посипте робочу поверхню борошном і формуйте на ній сирники. Товщина кожного приблизно 1,5 сантиметри. Обтрушуйте зайве борошно.
Налийте на пательню трохи олії і посмажте з обох сторін до золотистої скоринки.
Раніше кулінарка розповіла, як приготувати домашні міні-піци, які подають в шкільних їдальнях.
Також Лілія показала, як зробити твердий сир в мікрохвильовці.