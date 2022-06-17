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Более килограмма твердого сыра в микроволновке: два ингредиента и немного времени

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 15:59
Более килограмма твердого сыра в микроволновке: два ингредиента и немного времени Коллаж РБК-Украина: как приготовить сыр в микроволновке
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, твердый сыр можно приготовить в микроволновке всего за несколько минут. Для этого понадобится всего два основных ингредиента и немного специй.

Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты на 1200 г твердого сыра:

  • творог (домашний) - 2400 г
  • яйцо - 2 шт.
  • соль - 2 ч. л.
  • сода - 2 ч. л.
  • масло - 2 ст. л.
  • специи по желанию

Пошаговое приготовление

Кладем творог в микроволновку нагреваться на 3 минуты. Достаем и перемешиваем. Отправляем снова в печь на 2-3 минуты. Перемешиваем. Так повторяем два-три раза. От творога должно отделиться много жидкости.

Процеживаем через сито, застеленное марлей. Возвращаем уже обезвоженный сыр в миску. Добавляем в массу соль, соду, яйца, растительное масло. Желательно перебить блендером.

На этом этапе можно добавить специи, зелень. Продолжаем подогревать и замешивать. Сыр должен расплавиться, стать однородным и тянущимся.

Готовую творожную массу выкладываем в пластиковые контейнеры, хорошо утрамбовываем. Когда сыр полностью остынет, его можно вынимать из формы, резать и наслаждаться вкусом.

Ранее мы писали, как приготовить сыр Моцарелла всего из двух ингредиентов.

Также сообщалось, как проверить качество твердого сыра в микроволновке.

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