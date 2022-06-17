Более килограмма твердого сыра в микроволновке: два ингредиента и немного времени
Оказывается, твердый сыр можно приготовить в микроволновке всего за несколько минут. Для этого понадобится всего два основных ингредиента и немного специй.
Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Лилия Цвит.
Ингредиенты на 1200 г твердого сыра:
- творог (домашний) - 2400 г
- яйцо - 2 шт.
- соль - 2 ч. л.
- сода - 2 ч. л.
- масло - 2 ст. л.
- специи по желанию
Пошаговое приготовление
Кладем творог в микроволновку нагреваться на 3 минуты. Достаем и перемешиваем. Отправляем снова в печь на 2-3 минуты. Перемешиваем. Так повторяем два-три раза. От творога должно отделиться много жидкости.
Процеживаем через сито, застеленное марлей. Возвращаем уже обезвоженный сыр в миску. Добавляем в массу соль, соду, яйца, растительное масло. Желательно перебить блендером.
На этом этапе можно добавить специи, зелень. Продолжаем подогревать и замешивать. Сыр должен расплавиться, стать однородным и тянущимся.
Готовую творожную массу выкладываем в пластиковые контейнеры, хорошо утрамбовываем. Когда сыр полностью остынет, его можно вынимать из формы, резать и наслаждаться вкусом.
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