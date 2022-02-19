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Эти пять вещей никогда не перестанут нравиться мужчинам в женщинах

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 19:14
Эти пять вещей никогда не перестанут нравиться мужчинам в женщинах Фото: Какие пять вещей никогда не перестанут нравиться мужчинам в женщинах (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Стандарты женской привлекательности могут меняться сколько угодно, однако есть несколько качеств, которые никогда не выйдут из трендов. Если девушка имеет их, мужчины всегда будут ею восхищаться.

Об этом пишет ресурс Zatyshok.

Интеллект

Отношения не ограничиваются спальней и завтраком. С женщиной должно быть интересно. Всегда должно быть о чем поговорить, что обсудить, о чем поспорить.

Чувство юмора

Чувство юмора важно не только для мужчин, но и для женщин. Ведь такое качество моментально вызывает симпатию окружающих. Даже совершенно незнакомых людей. Мужчины особенно ценят девушек, которые могут заставить их искренне посмеяться. А если девушка умеет пошутить на табуированные темы, то ей вообще цены нет.

Ухоженность

Дело не в идеальных чертах лицах, а в том, как женщина относится к себе. Мужчинам нравятся девушки, которым не безразлично, как они выглядят. Делайте ногти, укладывайте волосы, наносите легкий макияж... и главное - кайфуйте от себя.

Страсть

И здесь речь не только о сексе. Страсть должна быть во всем: и в работе, и в отношениях. "Горящие" женщины - это то, за что мужчины готовы бороться до победного конца.

Нежность

Нежность и мягкость - качества, которые имеют только поистине женственные девушки. А женственность это то, что мужчины ценят больше всего.

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