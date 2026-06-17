Кремль хоче продати рідкісноземельні родовища Сибіру Індії
Росія планує залучити індійські фінанси для видобутку корисних копалин в Сибіру, які ще не розроблені. При цьому пропагандисти РФ не забувають дорікати Україні, що вона "продала свою землю американцям" в рамках подібної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кремль запропонував Індії доступ до одного з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів - Томтор у Якутії. Індійська державна гірничодобувна компанія IREL веде конфіденційні переговори з російським нафтовим гігантом "Роснефть". Сторони вже обговорюють передачу зразків руди з арктичного родовища.
Матеріал спочатку оброблять у Росії, потім його відправлять до Індії. Там фахівці проведуть глибокий аналіз мінерального складу і лише після цього Нью-Делі вирішить, чи варто вкладати мільярди у спільний проєкт.
Китай буде незадоволений
В цілому, як зазначає агенція, Індія може зацікавитись проєктом, адже прагне позбутися залежності від Пекіна. Китай зараз домінує у цій галузі й контролює більшу частину світового видобутку та перероблювання.
Для Росії, обкладеної з усіх боків санкціями, цей крок також вигідний. Москва намагається знайти нові шляхи розвитку ресурсних проєктів. Вона поглиблює зв’язки з ключовими торгівельними партнерами в Азії.
Контроль над Томтором перейшов до "Роснефти" минулого року. Уряд РФ активізував зусилля у видобутку критичної сировини.
В чому важливість рідкісноземів
Рідкісноземельні метали - це серце сучасної промисловості. Без них неможливо створити потужні постійні магніти.
Ці елементи критично необхідні для:
- виробництва електромобілів;
- технологій відновлюваної енергетики;
- учасних оборонних систем та авіації.
Індія має величезні власні запаси - треті у світі. Проте країна досі не має технологій для створення магнітів, а це велика прогалина в економіці.
IREL не обмежується лише Росією. Компанія активно вивчає проєкти в інших регіонах: Аргентині, Австралії та Малаві. Також індійська сторона обговорює партнерство з японськими та південнокорейськими фірмами.
Росія, своєю чергою, пропонує не лише метали. Індійські державні компанії SAIL та NMDC розглядають можливість придбання російських вугільних активів.
Що ще варто знати про економіку РФ
Особливо складна ситуація в окупантів в економіці у нафтовому секторі. Через успішні атаки українських дронів чимало НПЗ було пошкоджено, що зараз призводить до величезних проблем на паливному ринку РФ.
Ми повідомляли, що зараз кожна четверта заправка на території агресора могла ввести ліміт на продаж бензину.
Лише напередодні ЗСУ успішно вразили НПЗ у Москві. Він розташований всього у 15 км від Кремля та забезпечує 35% ринку пального столиці РФ.