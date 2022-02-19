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Ці п'ять речей ніколи не перестануть подобатися чоловікам у жінках

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Субота 19 лютого 2022 19:14
Ці п'ять речей ніколи не перестануть подобатися чоловікам у жінках Фото: Які п'ять речей ніколи не перестануть подобатися чоловікам у жінках (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стандарти жіночої привабливості можуть змінюватися скільки завгодно, однак є кілька якостей, котрі ніколи не вийдуть з трендів. Якщо дівчина має їх, чоловіки завжди будуть нею захоплюватися.

Про це пише ресурс Zatyshok.

Інтелект

Стосунки не обмежуються спальнею та сніданком. З жінкою має бути цікаво. Завжди має бути про що поговорити, що обговорити, навіть про що посперечатися.

Почуття гумору

Почуття гумору важливе не тільки для чоловіків, але й для жінок. Адже така якість моментально викликає симпатію оточуючих. Навіть зовсім незнайомих людей. Чоловіки особливо цінують дівчат, які можуть змусити їх щиро посміятися. А якщо дівчина вміє пожартувати на табуйовані теми, то їй взагалі ціни нема.

Доглянутість

Справа не в ідеальних рисах обличчях, а в тому, як жінка ставиться до себе. Чоловікам подобаються дівчата, яким не байдуже, як вони виглядають. Робіть манікюр, укладайте волосся, наносьте легкий макіяж… і головне - кайфуйте від себе.

Пристрасть

І тут мова не лише про секс. Пристрасть має бути у всьому: і в роботі, і у стосунках. Жінки, які палають, - це те, за що чоловіки готові боротися до переможного кінця.

Ніжність

Ніжність і м'якість - якості, які мають тільки воістину жіночні дівчата. А жіночність це те, що чоловіки цінують найбільше.

Раніше ми писали про жести чоловіка, які покажуть, що він відчуває до жінки насправді.

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