Жесты мужчины, которые покажут, что он чувствует к женщине на самом деле

Любовь настолько сложное и многослойное чувство и понятие, что ни описать его однозначно, ни проявить - невозможно. Особенно мужчинам, которые более скупы в знаках любви, из-за чего многие девушки даже будучи в отношениях продолжают "гадать на ромашке".

Лицо

Влюбленный в вас мужчина будет искать тактильного контакта с вашим лицом. Если он застенчив, не уверен в ответном чувстве, он будет это делать будто невзначай: к примеру, притворяться, что удаляет невидимую пылинку с вашего лба или скулы или просто отводит волосы за ухо. Тот, кто вами не интересуется, никогда не будет касаться вашего лица.

Волосы

Прикосновение к волосам женщины - одно из проявлений чувств. Если он дотрагивается до твоих волос или даже слегка играет с ними, он действительно хочет видеть, как вы реагируете на его прикосновение.

Руки

Влюбленный мужчина погладит вашу руку или даже схватит ее неожиданно. Даже то, как вы держите руки, может многое рассказать о ваших отношениях. Если вам комфортно держать его за руку - это важный знак взаимности и "химии", что происходит между вами.

Ноги

Если мужчина заинтересован в женщине, он всегда будет искать физического контакта с ней. К примеру, сидеть как можно ближе, может невзначай касаться ваших колен. Так он, как и с волосами, хочет увидеть вашу на него реакцию.

Слова

Мужчина, которому вы интересны, важны и нужны, будет внимательно слушать вас, улавливать каждое ваше слово. Он может кивать, наклоняться ближе и конечно же искать зрительного контакта.