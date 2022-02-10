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Пять знаков, что мужчина любит по-настоящему, а не играет с вами

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Четверг 10 февраля 2022 13:07
Пять знаков, что мужчина любит по-настоящему, а не играет с вами Фото: Признаки того, что мужчина любит по-настоящему (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчины зачастую более сдержаны в проявлении своих чувств, чем женщины. Так уж устроила их природа. Поэтому девушкам часто приходится "гадать на ромашке", чтобы узнать, серьезно ли настроен избранник, или так - на время, от скуки, поиграться...

Как понять, что мужчина влюблен, а не "проводит время", пишет Femmie.

Психологи говорят, что мужчинам более свойственно проявлять себя поступками, а не красивыми словами.

5 признаков любви, которые проявляет влюбленный мужчина

1. Он окружит женщину заботой и комфортом. Действительно любящий мужчина хочет, чтобы женщина чувствовала себя мирно, спокойно рядом с ним. Поэтому он сделает все возможное и невозможное, чтобы окружить ее заботой и комфортом. Это могут быть вовсе не глобальные вещи, а приятные, но важные мелочи: купить лекарства, когда вы болеете, укутать ноги теплым пледом, приготовить ароматный кофе.

2. Он защитит и не даст в обиду. И тут речь даже не о хулиганах в темных переулках. Мужчина защитит свою женщину от критики друзей, коллег, нападок родственников. Любящий вас человек всегда будет на вашей стороне.

3. Он будет бороться за ваши отношения. Даже в периоды, когда у вас не все гладко, настоящий мужчина не зароет голову в песок и не уйдет в себя. Он будет бороться за отношения до последнего, обсуждать сложившуюся ситуацию и искать выходы вместе с вами. А не бежать от ответственности при первой же сложности.

4. Он гордится вами. И не только, потому что ему нравится демонстрировать вас - умницу и красавицу - друзьям в качестве своеобразного трофея. Он будет радоваться вашим успехам, с гордостью рассказывать о ваших достижениях близким ему людям.

5. Он не будет уходить от серьезных разговоров. Любящий вас мужчина действительно понимает, насколько важно вовремя решать сложности, обсуждать и исправлять то, что в будущем может стать неизбежным. Он всегда готов к ответственности и принятию решений.

Ранее мы писали, какие типы женщин,симулируют оргазм чаще, чем остальные.

Также сообщалось про самые частые ошибки мужчин во время прелюдии,

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