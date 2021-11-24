Пять простых способов укрепить иммунитет в сезон простуды и гриппа

По словам научного директора Британского фонда питания Сары Стэннер, не существует отдельных питательных веществ, продуктов питания или добавок, которые повышают иммунитет или предотвращают заражение такими инфекционными вирусами, как COVID-19.

Тем не менее, если у вас достаточно энергии, и вы получаете необходимое количество питательных веществ из здорового сбалансированного питания, это может помочь вашей иммунной системе функционировать с максимальной эффективностью.

Пять способов укрепить свой иммунитет

Хорошо высыпайтесь

Исследование 2015 года показало, что плохой сон может быть связан с повышенным риском заболевания.

Ученые наблюдали за 164 здоровыми взрослыми участниками и пришли к выводу, что те, кто спал менее шести часов каждую ночь, были более подвержены простуде, чем те, кто спал дольше.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь.

Постарайтесь уменьшить стресс

По мнению экспертов, снятие стресса и беспокойства может помочь улучшить ваше иммунное здоровье.

Исследования показывают, что длительный стресс может негативно повлиять на иммунную систему.

Ешьте много фруктов и овощей

Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и химическими соединениями, которые могут помочь вашему организму разными способами.

Антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, также могут помочь уменьшить воспаление.

Высокий уровень клетчатки, содержащейся во многих растительных продуктах, также может питать полезные бактерии в желудке, помогая сдерживать вредные патогены.

Ешьте больше полезных жиров

Жир не должен быть плохим словом, и на самом деле некоторые жиры необходимы для здорового питания.

Полезные жиры можно найти в таких продуктах, как авокадо или лосось, а также в кулинарных маслах, таких как оливковое масло.

Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 помогают бороться с воспалением.

Добавьте умеренные упражнения в свой распорядок дня

Упражнения полезны не только для поддержания веса. На самом деле, регулярные упражнения могут творить чудеса для всего вашего тела.

Хотя есть данные, свидетельствующие о том, что продолжительные упражнения высокой интенсивности могут подавить иммунную систему некоторых людей.

При этом широко распространено мнение, что около 30 минут умеренных упражнений в день могут укрепить вашу иммунную систему.