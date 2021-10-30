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Что есть до и после вакцинации: это поможет уменьшить побочные эффекты

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Суббота 30 октября 2021 21:55
Что есть до и после вакцинации: это поможет уменьшить побочные эффекты Что нужно делать до и после вакцинации (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Человеку, чтобы получить прививку от коронавируса рекомендовано добавить в рацион перед и после вакцинации определенные продукты. В частности, это поможет минимизировать побочные эффекты.

Об этом сообщает Eating Well.

Как подготовиться к прививке

Так, вакцина против COVID-19 может вызвать боль в руке, температуру и озноб. Однако, есть продукты, которые помогут минимизировать негативные симптомы и поддержать иммунную систему.

В частности, высокопитательная пища поможет укрепить иммунную систему, поэтому стоит включить в рацион фрукты и овощи.

По словам доктора медицины Луиса Малинова, здоровая диета может улучшить иммунную реакцию и помочь человеку лучше бороться с инфекциями и, возможно, повысить иммунный ответ на вакцинацию.

Также важно сосредоточиться на потреблении орехов, рыбы, фруктов и овощей. Противовоспалительными свойствами также обладает куркума - это специя, которую можно добавлять в пищу или употреблять в чай. Среди рыб противовоспалительной считается лосось, скумбрия, сардины, анчоусы и сельдь, ведь они имеют больше всего жиров омега-3.

Исследователи говорят, что после вакцинации лучше приготовить куриный суп с лапшой.

Когда лучше не вакцинироваться

Не стоит мучить себя голодом ночь перед вакцинацией и утром. Важно, что эта процедура этого не требует. Здесь наоборот, если вы ничего не ели утром, то можете потерять сознание.

Утром лучше употреблять йогурт, фрукты и яйца. Если после вакцинации вас беспокоит боль в руке или другие побочные эффекты, то это означает, что ваша иммунная система работает.

Специалисты говорят, что лучше отказаться от употребления алкоголя за день до. Все потому, что алкоголь может подавить иммунную систему и привести к обезвоживанию. Употребление алкоголя ослабляет способность организма бороться с инфекциями и увеличивает риск осложнений во время заболеваний.

Что есть до и после вакцинации: это поможет уменьшить побочные эффекты

Можно ли употреблять алкоголь до и после вакцинации от коронавируса (freepik)

Кроме того, до и после вакцинации от COVID нужно поддерживать водный баланс в организме.

Также не менее важным является качественный сон. Поэтому перед прививкой нужно хорошо выспаться и отдохнуть. Один некачественный ночной отдых может снизить иммунную функцию до 70%.

"Ваше тело использует сон, чтобы восстановить свои защитные силы, а хроническое недосыпание на самом деле подавляет вашу иммунную систему", – объясняет Луис Малинов.

Что есть до и после вакцинации: это поможет уменьшить побочные эффекты

Перед вакцинацией от коронавируса нужно хорошо выспаться (freepik)

Ранее мы сообщали, кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов.

Также мы называли приблизительные даты, когда закончится волна коронавируса.

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