В Украине возможна новая волна гриппа: эпидемиолог рассказала об особенности штамма
Грипп в Украине начал набирать обороты. Холодная и сырая погода сильно снижает иммунитет человека и делает его более уязвимым для различных респираторных вирусных инфекций.
Медики ожидают в ноябре-декабре всплеск грипп, и этот штамм будет довольно опасным.
Об этом рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская для издания "24 канал".
Специалисты отмечают, что в 2020 году коронавирус и карантинные ограничения фактически вытеснил грипп из жизни украинцев.
Однако в этом сезоне он снова появился, и в конце 2021 года возможна волна гриппа.
Симптомы гриппа в 2021 году
"Противоэпидемические мероприятия одинаковые как для COVID-19, так и для гриппа, однако вакцинированные иногда не соблюдают их. В то же время против гриппа большая часть не вакцинирована, поэтому считают, что в 2021 году он будет более распространен, чем в прошлом", - подчеркнула Мухарская.
Она добавила, что на начальных стадиях заболевания отличить грипп от коронавируса весьма сложно, так как симптомы очень похожи:
- Сильная головная боль и высокая температура
- Слабость
- Боль в мышцах
- Ломота в теле
- Озноб и лихорадка
Медик подчеркнула, что при появлении симптомов, нужно обязательно обратиться к врачу и поставить правильный диагноз.
Оба заболевания имеют разные клинические проявления и нельзя терять драгоценное время, чтобы начать правильное лечение быстро.
Кроме того, при повышенной температуре, насморке, кашле, болях в горле – очень важно оставаться дома.
Вакцинироваться от гриппа или коронавируса в период любого острого вирусного заболевания противопоказано.
Как можно снизить риск подхватить грипп
- Часто мыть руки с мылом и умываться
- Избегать мест с большим скоплением людей
- Чаще проветривать помещения
- Одеваться в соответствии с погодой и держать ноги в тепле
- Избегать контакта с больными людьми
- Не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский дал исчерпывающий ответ о вакцинации во время простуды или бронхита.
А также рассказывали о том, как можно отличить грипп от коронавируса по симптомам.