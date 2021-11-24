П'ять простих способів зміцнити імунітет в сезон застуди та грипу

За словами наукового директора Британського фонду харчування Сари Стеннер, не існує окремих поживних речовин, продуктів харчування або добавок, які підвищують імунітет або запобігають зараженню такими інфекційними вірусами, як COVID-19.

Проте, якщо у вас достатньо енергії, і ви отримуєте необхідну кількість поживних речовин з здорового збалансованого харчування, це може допомогти вашій імунній системі функціонувати з максимальною ефективністю.

П'ять способів зміцнити свій імунітет

Добре висипайтеся

Дослідження 2015 року показало, що поганий сон може бути пов'язаний з підвищеним ризиком захворювання.

Вчені спостерігали за 164 здоровими дорослими учасниками і прийшли до висновку, що ті, хто спав менше шести годин щоночі, були більш схильні до застуди, ніж ті, хто спав довше.

За даними Національної служби охорони здоров'я Англії, більшість дорослих потребують від шести до дев'яти годин сну щоночі.

Постарайтеся зменшити стрес

На думку експертів, зняття стресу і занепокоєння може допомогти поліпшити ваше імунне здоров'я.

Дослідження показують, що тривалий стрес може негативно вплинути на імунну систему.

Їжте багато фруктів і овочів

Фрукти та овочі багаті вітамінами, мінералами та хімічними сполуками, які можуть допомогти вашому організму різними способами.

Антиоксиданти, що містяться у фруктах і овочах, також можуть допомогти зменшити запалення.

Високий рівень клітковини, що міститься в багатьох рослинних продуктах, також може живити корисні бактерії в шлунку, допомагаючи стримувати шкідливі патогени.

Їжте більше корисних жирів

Жир не повинен бути поганим словом, і насправді деякі жири необхідні для здорового харчування.

Корисні жири можна знайти в таких продуктах, як авокадо або лосось, а також в кулінарних маслах, таких як оливкова олія.

Дослідження показують, що жирні кислоти омега-3 допомагають боротися із запаленням.

Додайте помірні вправи в свій розпорядок дня

Вправи корисні не тільки для підтримки ваги. Насправді, регулярні вправи можуть творити чудеса для всього вашого тіла.

Хоча є дані, що свідчать про те, що тривалі вправи високої інтенсивності можуть знизити імунну систему деяких людей.

При цьому широко поширена думка, що близько 30 хвилин помірних вправ в день можуть зміцнити вашу імунну систему.