Пять лучших рецептов праздничных алкогольных и безалкогольных напитков

Пышный горячий шоколад

Ингредиенты

150 мл молока (используйте растительное молоко, если вы веган или не употребляете молочное, и откажитесь от сливок)

50 мл двойных сливок

¼-½ чайных ложки темно-коричневого мягкого сахара

½ апельсина, цедра

щепотка молотого имбиря

щепотка молотой корицы

1 гвоздика

2 капли ванильного экстракта

50 г темного шоколада, нарезанного

Для украшения

взбитые сливки

1 небольшой имбирный пряник или печенье спекулос, измельченное

Приготовление

Шаг первый

Смешайте в кастрюле молоко, сливки, сахар, цедру апельсина и специи, затем доведите до кипения на медленном огне. Снимите с огня и вылейте через сито в кувшин, бросив гвоздику и цедру апельсина. Вылейте теплое молоко обратно в кастрюлю и добавьте ваниль и шоколад, пока шоколад не растает и не станет однородным.

Шаг второй

При необходимости верните сковороду на слабый огонь, чтобы она прогрелась, а затем перелейте в жаропрочную кружку. Сверху посыпьте взбитыми сливками и измельченными имбирными пряниками, если хотите, подавайте.

Праздничные напитки (фото: freepik.com)

Гоголь-моголь

Ингредиенты

6 яиц (желательно органических и как можно более свежих), разделенных

150 г золотой сахарной пудры

500 мл цельного молока

400 мл двойных сливок

350 мл рома, бурбона или их смеси, в зависимости от ваших предпочтений

свежий натертый мускатный орех по вкусу

Приготовление

Шаг первый

Взбейте яичные желтки в миске со 100 г сахарной пудры, пока смесь не станет бледно-желтой и густой (лучше всего это делать с помощью ручного электрического миксера).

Шаг второй

Добавьте молоко, сливки, ром и/или бурбон. Вы также можете добавить немного тертого мускатного ореха, если вам хочется.

Шаг третий

Разлейте смесь в две бутылки емкостью 750 мл с пробками и храните в холодильнике до двух недель. (Спирт предотвратит порчу яиц или сливок.)

Шаг четвертый

Поместите яичные белки в коробку и заморозьте, пока они не будут готовы к подаче яичной смеси.

Шаг пятый

Когда будете готовы к подаче, разморозьте яичные белки в чистой металлической или стеклянной миске. Используя ручной электрический миксер, взбейте яичные белки до образования пены и непрозрачности. Добавьте оставшиеся 50 г сахара и взбивайте яичные белки до образования мягких пиков после снятия венчика.

Шаг шестой

Вылейте гоголь-моголь из бутылочек в большую миску и добавьте яичные белки до однородного состояния. Разлейте коктейль в стеклянные стаканы и подавайте с небольшим количеством тертого мускатного ореха поверх каждого стакана.

Для веганов

Овсяный напиток со вкусом овсяной ванили воспроизводит эту пенистую, сливочную текстуру и аромат без каких-либо молочных продуктов или яиц. Если вы чувствуете себя особенно бодрым, вы можете добавить рюмку рома.

Коктейль Merry Berry

Ингредиенты

50 мл шампанского

175 мл малинового лимонада

Сушеная клюква на гарнир

Розмарин, для гарнира

Кубики льда

Приготовление

Наполните бокал шампанского двумя-тремя кубиками льда и налейте желаемое количество шампанского. Рекомендуется 50 мл.

Добавьте малиновый лимонад, чтобы заполнить бокал до тех пор, пока не останется около 2,5 см.

Украсьте коктейль сушеной клюквой и большой веточкой розмарина для украшения.

Праздничные напитки (фото: pixabay.com)

Напиток Гринча

Ингредиенты

120 мл лимонада

50 мл ликера из зеленой дыни

50 мл водки

Дольки лимона для украшения

Листья мяты, для украшения

Колотый лед

Приготовление

Наполните стакан для мартини колотым льдом, а затем налейте водку и ликер из зеленой дыни.

Сверху налейте лимонад, чтобы наполнить стакан до тех пор, пока не останется около 2,5 см.

Украсьте двумя дольками лимона, окруженными несколькими веточками мяты.

Рождественский коктейль

Ингредиенты

45 мл грушевой водки

75 мл просекко

80 мл огненно-имбирного пива

Половина лайма, сок

Гвоздика для украшения

Кубики льда

Приготовление

Чтобы сделать рождественский коктейль с вином просекко, наполните сервировочный стакан льдом и налейте грушевую водку и просекко.

Добавьте сок лайма перед тем, как залить коктейль огненно-имбирным пивом. Перемешайте и, при желании, украсьте двумя-тремя дольками гвоздики для нотки пряностей.