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П'ять найкращих рецептів святкових алкогольних та безалкогольних напоїв

Автор: Роман Мирончук

Новорічні свята вже зовсім близько. І якщо ви чекаєте гостей, то можете порадувати їх святковими напоями - це простий спосіб весело провести день, не готуючи при цьому повноцінні страви.

Видання Express назвало п'ять найкращих ідей та рецептів різдвяних напоїв - алкогольних та безалкогольних.

Пишний гарячий шоколад

Інгредієнти

  • 150 мл молока (використовуйте рослинне молоко, якщо ви веган або не вживаєте молочне, і відмовтеся від вершків)
  • 50 мл подвійних вершків
  • ¼ - ½ чайних ложки темно-коричневого м'якого цукру
  • ½ апельсина, цедра
  • щіпка меленого імбиру
  • щіпка меленої кориці
  • 1 гвоздика
  • 2 краплі ванільного екстракту
  • 50 г темного шоколаду, нарізаного

Для прикраси

  • збиті вершки
  • 1 невеликий імбирний пряник або печиво спекулос, подрібнене

Приготування

Крок перший

Змішайте в каструлі молоко, вершки, цукор, цедру апельсина і спеції, потім доведіть до кипіння на повільному вогні. Зніміть з вогню і вилийте через сито в глечик, кинувши гвоздику і цедру апельсина. Вилийте тепле молоко назад в каструлю і додайте ваніль і шоколад, поки шоколад не розтане і не стане однорідним.

Крок другий

При необхідності поверніть пательню на слабкий вогонь, щоб вона прогрілася, а потім перелийте в жароміцний кухоль. Зверху посипте збитими вершками і подрібненими імбирними пряниками, якщо хочете, подавайте.

Святкові напої (фото: freepik.com)

Гоголь-моголь

Інгредієнти

  • 6 яєць (бажано органічних і як можна більш свіжих), розділених
  • 150 г золотої цукрової пудри
  • 500 мл цільного молока
  • 400 мл подвійних вершків
  • 350 мл рому, бурбону або їх суміші, в залежності від ваших уподобань
  • свіжий натертий мускатний горіх за смаком

Приготування

Крок перший

Збийте яєчні жовтки в мисці з 100 г цукрової пудри, поки суміш не стане блідо-жовтою і густою (найкраще це робити за допомогою ручного електричного міксера).

Крок другий

Додайте молоко, вершки, ром і/або бурбон. Ви також можете додати трохи тертого мускатного горіха, якщо вам хочеться.

Крок третій

Розлийте суміш в дві пляшки ємністю 750 мл з пробками і зберігайте в холодильнику до двох тижнів. (Спирт запобіжить псуванню яєць або вершків.)

Крок четвертий

Помістіть яєчні білки в коробку і заморозьте, поки вони не будуть готові до подачі яєчної суміші.

Крок п'ятий

Коли будете готові до подачі, розморозьте яєчні білки в чистій металевій або скляній мисці. Використовуючи ручний електричний міксер, збийте яєчні білки до утворення піни і непрозорості. Додайте решту 50 г цукру і збивайте яєчні білки до утворення м'яких піків після зняття віночка.

Крок шостий

Вилийте гоголь-моголь з пляшечок у велику миску і додайте яєчні білки до однорідного стану. Розлийте коктейль в скляні склянки і подавайте з невеликою кількістю тертого мускатного горіха поверх кожної склянки.

Для веганів

Вівсяний напій зі смаком вівсяної ванілі відтворює цю пінисту, вершкову текстуру і аромат без будь-яких молочних продуктів або яєць. Якщо ви відчуваєте себе особливо бадьорим, ви можете додати чарку рому.

Коктейль Merry Berry

Інгредієнти

  • 50 мл шампанського
  • 175 мл малинового лимонаду
  • Сушена журавлина на гарнір
  • Розмарин, для гарніру
  • Кубики льоду

Приготування

Наповніть келих шампанського двома-трьома кубиками льоду і налийте бажану кількість шампанського. Рекомендується 50 мл.

Додайте малиновий лимонад, щоб заповнити келих до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.

Прикрасьте коктейль сушеною журавлиною і великою гілочкою розмарину для прикраси.

Святкові напої (фото: pixabay.com)

Напій Грінча

Інгредієнти

  • 120 мл лимонаду
  • 50 мл лікеру із зеленої дині
  • 50 мл горілки
  • Часточки лимона для прикраси
  • Листя м'яти, для прикраси
  • Колотий лід

Приготування

Наповніть склянку для мартіні колотим льодом, а потім налийте горілку і лікер із зеленої дині.

Зверху налийте лимонад, щоб наповнити склянку до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.

Прикрасьте двома часточками лимона, оточеними декількома гілочками м'яти.

Різдвяний коктейль

Інгредієнти

  • 45 мл грушевої горілки
  • 75 мл просекко
  • 80 мл вогненно-імбирного пива
  • Половина лайма, сік
  • Гвоздика для прикраси
  • Кубики льоду

Приготування

Щоб зробити різдвяний коктейль з вином просекко, наповніть сервірувальний стакан льодом і налийте грушеву горілку і просекко.

Додайте сік лайма перед тим, як залити коктейль вогненно-імбирним пивом. Перемішайте і, при бажанні, прикрасьте двома-трьома часточками гвоздики для нотки прянощів.

Нагадаємо, ми давали рецепт українського салату "Буковина", який називають сильним конкурентом "Олів'є".

Раніше ми давали рецепти трьох простих і швидких салатів на Новий Рік, які порадують "королівським" смаком.

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