П'ять найкращих рецептів святкових алкогольних та безалкогольних напоїв

Новорічні свята вже зовсім близько. І якщо ви чекаєте гостей, то можете порадувати їх святковими напоями - це простий спосіб весело провести день, не готуючи при цьому повноцінні страви.
Видання Express назвало п'ять найкращих ідей та рецептів різдвяних напоїв - алкогольних та безалкогольних.
Інгредієнти
Для прикраси
Приготування
Крок перший
Змішайте в каструлі молоко, вершки, цукор, цедру апельсина і спеції, потім доведіть до кипіння на повільному вогні. Зніміть з вогню і вилийте через сито в глечик, кинувши гвоздику і цедру апельсина. Вилийте тепле молоко назад в каструлю і додайте ваніль і шоколад, поки шоколад не розтане і не стане однорідним.
Крок другий
При необхідності поверніть пательню на слабкий вогонь, щоб вона прогрілася, а потім перелийте в жароміцний кухоль. Зверху посипте збитими вершками і подрібненими імбирними пряниками, якщо хочете, подавайте.
Святкові напої (фото: freepik.com)
Інгредієнти
Приготування
Крок перший
Збийте яєчні жовтки в мисці з 100 г цукрової пудри, поки суміш не стане блідо-жовтою і густою (найкраще це робити за допомогою ручного електричного міксера).
Крок другий
Додайте молоко, вершки, ром і/або бурбон. Ви також можете додати трохи тертого мускатного горіха, якщо вам хочеться.
Крок третій
Розлийте суміш в дві пляшки ємністю 750 мл з пробками і зберігайте в холодильнику до двох тижнів. (Спирт запобіжить псуванню яєць або вершків.)
Крок четвертий
Помістіть яєчні білки в коробку і заморозьте, поки вони не будуть готові до подачі яєчної суміші.
Крок п'ятий
Коли будете готові до подачі, розморозьте яєчні білки в чистій металевій або скляній мисці. Використовуючи ручний електричний міксер, збийте яєчні білки до утворення піни і непрозорості. Додайте решту 50 г цукру і збивайте яєчні білки до утворення м'яких піків після зняття віночка.
Крок шостий
Вилийте гоголь-моголь з пляшечок у велику миску і додайте яєчні білки до однорідного стану. Розлийте коктейль в скляні склянки і подавайте з невеликою кількістю тертого мускатного горіха поверх кожної склянки.
Для веганів
Вівсяний напій зі смаком вівсяної ванілі відтворює цю пінисту, вершкову текстуру і аромат без будь-яких молочних продуктів або яєць. Якщо ви відчуваєте себе особливо бадьорим, ви можете додати чарку рому.
Інгредієнти
Приготування
Наповніть келих шампанського двома-трьома кубиками льоду і налийте бажану кількість шампанського. Рекомендується 50 мл.
Додайте малиновий лимонад, щоб заповнити келих до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.
Прикрасьте коктейль сушеною журавлиною і великою гілочкою розмарину для прикраси.
Святкові напої (фото: pixabay.com)
Інгредієнти
Приготування
Наповніть склянку для мартіні колотим льодом, а потім налийте горілку і лікер із зеленої дині.
Зверху налийте лимонад, щоб наповнити склянку до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.
Прикрасьте двома часточками лимона, оточеними декількома гілочками м'яти.
Інгредієнти
Приготування
Щоб зробити різдвяний коктейль з вином просекко, наповніть сервірувальний стакан льодом і налийте грушеву горілку і просекко.
Додайте сік лайма перед тим, як залити коктейль вогненно-імбирним пивом. Перемішайте і, при бажанні, прикрасьте двома-трьома часточками гвоздики для нотки прянощів.
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