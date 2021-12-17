П'ять найкращих рецептів святкових алкогольних та безалкогольних напоїв

Пишний гарячий шоколад

Інгредієнти

150 мл молока (використовуйте рослинне молоко, якщо ви веган або не вживаєте молочне, і відмовтеся від вершків)

50 мл подвійних вершків

¼ - ½ чайних ложки темно-коричневого м'якого цукру

½ апельсина, цедра

щіпка меленого імбиру

щіпка меленої кориці

1 гвоздика

2 краплі ванільного екстракту

50 г темного шоколаду, нарізаного

Для прикраси

збиті вершки

1 невеликий імбирний пряник або печиво спекулос, подрібнене

Приготування

Крок перший

Змішайте в каструлі молоко, вершки, цукор, цедру апельсина і спеції, потім доведіть до кипіння на повільному вогні. Зніміть з вогню і вилийте через сито в глечик, кинувши гвоздику і цедру апельсина. Вилийте тепле молоко назад в каструлю і додайте ваніль і шоколад, поки шоколад не розтане і не стане однорідним.

Крок другий

При необхідності поверніть пательню на слабкий вогонь, щоб вона прогрілася, а потім перелийте в жароміцний кухоль. Зверху посипте збитими вершками і подрібненими імбирними пряниками, якщо хочете, подавайте.

Святкові напої (фото: freepik.com)

Гоголь-моголь

Інгредієнти

6 яєць (бажано органічних і як можна більш свіжих), розділених

150 г золотої цукрової пудри

500 мл цільного молока

400 мл подвійних вершків

350 мл рому, бурбону або їх суміші, в залежності від ваших уподобань

свіжий натертий мускатний горіх за смаком

Приготування

Крок перший

Збийте яєчні жовтки в мисці з 100 г цукрової пудри, поки суміш не стане блідо-жовтою і густою (найкраще це робити за допомогою ручного електричного міксера).

Крок другий

Додайте молоко, вершки, ром і/або бурбон. Ви також можете додати трохи тертого мускатного горіха, якщо вам хочеться.

Крок третій

Розлийте суміш в дві пляшки ємністю 750 мл з пробками і зберігайте в холодильнику до двох тижнів. (Спирт запобіжить псуванню яєць або вершків.)

Крок четвертий

Помістіть яєчні білки в коробку і заморозьте, поки вони не будуть готові до подачі яєчної суміші.

Крок п'ятий

Коли будете готові до подачі, розморозьте яєчні білки в чистій металевій або скляній мисці. Використовуючи ручний електричний міксер, збийте яєчні білки до утворення піни і непрозорості. Додайте решту 50 г цукру і збивайте яєчні білки до утворення м'яких піків після зняття віночка.

Крок шостий

Вилийте гоголь-моголь з пляшечок у велику миску і додайте яєчні білки до однорідного стану. Розлийте коктейль в скляні склянки і подавайте з невеликою кількістю тертого мускатного горіха поверх кожної склянки.

Для веганів

Вівсяний напій зі смаком вівсяної ванілі відтворює цю пінисту, вершкову текстуру і аромат без будь-яких молочних продуктів або яєць. Якщо ви відчуваєте себе особливо бадьорим, ви можете додати чарку рому.

Коктейль Merry Berry

Інгредієнти

50 мл шампанського

175 мл малинового лимонаду

Сушена журавлина на гарнір

Розмарин, для гарніру

Кубики льоду

Приготування

Наповніть келих шампанського двома-трьома кубиками льоду і налийте бажану кількість шампанського. Рекомендується 50 мл.

Додайте малиновий лимонад, щоб заповнити келих до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.

Прикрасьте коктейль сушеною журавлиною і великою гілочкою розмарину для прикраси.

Святкові напої (фото: pixabay.com)

Напій Грінча

Інгредієнти

120 мл лимонаду

50 мл лікеру із зеленої дині

50 мл горілки

Часточки лимона для прикраси

Листя м'яти, для прикраси

Колотий лід

Приготування

Наповніть склянку для мартіні колотим льодом, а потім налийте горілку і лікер із зеленої дині.

Зверху налийте лимонад, щоб наповнити склянку до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.

Прикрасьте двома часточками лимона, оточеними декількома гілочками м'яти.

Різдвяний коктейль

Інгредієнти

45 мл грушевої горілки

75 мл просекко

80 мл вогненно-імбирного пива

Половина лайма, сік

Гвоздика для прикраси

Кубики льоду

Приготування

Щоб зробити різдвяний коктейль з вином просекко, наповніть сервірувальний стакан льодом і налийте грушеву горілку і просекко.

Додайте сік лайма перед тим, як залити коктейль вогненно-імбирним пивом. Перемішайте і, при бажанні, прикрасьте двома-трьома часточками гвоздики для нотки прянощів.