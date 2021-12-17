ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пять лучших рецептов праздничных алкогольных и безалкогольных напитков

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 18:15
Пять лучших рецептов праздничных алкогольных и безалкогольных напитков Фото: лучшие рецепты праздничных напитков (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Новогодние праздники уже совсем близко. И если вы ждете гостей, то можете порадовать их праздничными напитками - это простой способ весело провести день, не готовя при этом полноценные блюда.

Издание Express назвало пять лучших идей и рецептов рождественских напитков - алкогольных и безалкогольных.

Пышный горячий шоколад

Ингредиенты

  • 150 мл молока (используйте растительное молоко, если вы веган или не употребляете молочное, и откажитесь от сливок)
  • 50 мл двойных сливок
  • ¼-½ чайных ложки темно-коричневого мягкого сахара
  • ½ апельсина, цедра
  • щепотка молотого имбиря
  • щепотка молотой корицы
  • 1 гвоздика
  • 2 капли ванильного экстракта
  • 50 г темного шоколада, нарезанного

Для украшения

  • взбитые сливки
  • 1 небольшой имбирный пряник или печенье спекулос, измельченное

Приготовление

Шаг первый

Смешайте в кастрюле молоко, сливки, сахар, цедру апельсина и специи, затем доведите до кипения на медленном огне. Снимите с огня и вылейте через сито в кувшин, бросив гвоздику и цедру апельсина. Вылейте теплое молоко обратно в кастрюлю и добавьте ваниль и шоколад, пока шоколад не растает и не станет однородным.

Шаг второй

При необходимости верните сковороду на слабый огонь, чтобы она прогрелась, а затем перелейте в жаропрочную кружку. Сверху посыпьте взбитыми сливками и измельченными имбирными пряниками, если хотите, подавайте.

Пять лучших рецептов праздничных алкогольных и безалкогольных напитков

Праздничные напитки (фото: freepik.com)

Гоголь-моголь

Ингредиенты

  • 6 яиц (желательно органических и как можно более свежих), разделенных
  • 150 г золотой сахарной пудры
  • 500 мл цельного молока
  • 400 мл двойных сливок
  • 350 мл рома, бурбона или их смеси, в зависимости от ваших предпочтений
  • свежий натертый мускатный орех по вкусу

Приготовление

Шаг первый

Взбейте яичные желтки в миске со 100 г сахарной пудры, пока смесь не станет бледно-желтой и густой (лучше всего это делать с помощью ручного электрического миксера).

Шаг второй

Добавьте молоко, сливки, ром и/или бурбон. Вы также можете добавить немного тертого мускатного ореха, если вам хочется.

Шаг третий

Разлейте смесь в две бутылки емкостью 750 мл с пробками и храните в холодильнике до двух недель. (Спирт предотвратит порчу яиц или сливок.)

Шаг четвертый

Поместите яичные белки в коробку и заморозьте, пока они не будут готовы к подаче яичной смеси.

Шаг пятый

Когда будете готовы к подаче, разморозьте яичные белки в чистой металлической или стеклянной миске. Используя ручной электрический миксер, взбейте яичные белки до образования пены и непрозрачности. Добавьте оставшиеся 50 г сахара и взбивайте яичные белки до образования мягких пиков после снятия венчика.

Шаг шестой

Вылейте гоголь-моголь из бутылочек в большую миску и добавьте яичные белки до однородного состояния. Разлейте коктейль в стеклянные стаканы и подавайте с небольшим количеством тертого мускатного ореха поверх каждого стакана.

Для веганов

Овсяный напиток со вкусом овсяной ванили воспроизводит эту пенистую, сливочную текстуру и аромат без каких-либо молочных продуктов или яиц. Если вы чувствуете себя особенно бодрым, вы можете добавить рюмку рома.

Коктейль Merry Berry

Ингредиенты

  • 50 мл шампанского
  • 175 мл малинового лимонада
  • Сушеная клюква на гарнир
  • Розмарин, для гарнира
  • Кубики льда

Приготовление

Наполните бокал шампанского двумя-тремя кубиками льда и налейте желаемое количество шампанского. Рекомендуется 50 мл.

Добавьте малиновый лимонад, чтобы заполнить бокал до тех пор, пока не останется около 2,5 см.

Украсьте коктейль сушеной клюквой и большой веточкой розмарина для украшения.

Пять лучших рецептов праздничных алкогольных и безалкогольных напитков

Праздничные напитки (фото: pixabay.com)

Напиток Гринча

Ингредиенты

  • 120 мл лимонада
  • 50 мл ликера из зеленой дыни
  • 50 мл водки
  • Дольки лимона для украшения
  • Листья мяты, для украшения
  • Колотый лед

Приготовление

Наполните стакан для мартини колотым льдом, а затем налейте водку и ликер из зеленой дыни.

Сверху налейте лимонад, чтобы наполнить стакан до тех пор, пока не останется около 2,5 см.

Украсьте двумя дольками лимона, окруженными несколькими веточками мяты.

Рождественский коктейль

Ингредиенты

  • 45 мл грушевой водки
  • 75 мл просекко
  • 80 мл огненно-имбирного пива
  • Половина лайма, сок
  • Гвоздика для украшения
  • Кубики льда

Приготовление

Чтобы сделать рождественский коктейль с вином просекко, наполните сервировочный стакан льдом и налейте грушевую водку и просекко.

Добавьте сок лайма перед тем, как залить коктейль огненно-имбирным пивом. Перемешайте и, при желании, украсьте двумя-тремя дольками гвоздики для нотки пряностей.

Напомним, мы давали рецепт украинского салата "Буковина", который называют сильным конкурентом "Оливье".

Ранее мы давали рецепты трех простых и быстрых салатов на Новый год, которые порадуют "королевским" вкусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
напитки
LITE
17 декабря - день святой Варвары: что строго запрещено сегодня делать, приметы
17 декабря - день святой Варвары: что строго запрещено сегодня делать, приметы