Пять лучших рецептов праздничных алкогольных и безалкогольных напитков
Новогодние праздники уже совсем близко. И если вы ждете гостей, то можете порадовать их праздничными напитками - это простой способ весело провести день, не готовя при этом полноценные блюда.
Издание Express назвало пять лучших идей и рецептов рождественских напитков - алкогольных и безалкогольных.
Пышный горячий шоколад
Ингредиенты
- 150 мл молока (используйте растительное молоко, если вы веган или не употребляете молочное, и откажитесь от сливок)
- 50 мл двойных сливок
- ¼-½ чайных ложки темно-коричневого мягкого сахара
- ½ апельсина, цедра
- щепотка молотого имбиря
- щепотка молотой корицы
- 1 гвоздика
- 2 капли ванильного экстракта
- 50 г темного шоколада, нарезанного
Для украшения
- взбитые сливки
- 1 небольшой имбирный пряник или печенье спекулос, измельченное
Приготовление
Шаг первый
Смешайте в кастрюле молоко, сливки, сахар, цедру апельсина и специи, затем доведите до кипения на медленном огне. Снимите с огня и вылейте через сито в кувшин, бросив гвоздику и цедру апельсина. Вылейте теплое молоко обратно в кастрюлю и добавьте ваниль и шоколад, пока шоколад не растает и не станет однородным.
Шаг второй
При необходимости верните сковороду на слабый огонь, чтобы она прогрелась, а затем перелейте в жаропрочную кружку. Сверху посыпьте взбитыми сливками и измельченными имбирными пряниками, если хотите, подавайте.
Праздничные напитки (фото: freepik.com)
Гоголь-моголь
Ингредиенты
- 6 яиц (желательно органических и как можно более свежих), разделенных
- 150 г золотой сахарной пудры
- 500 мл цельного молока
- 400 мл двойных сливок
- 350 мл рома, бурбона или их смеси, в зависимости от ваших предпочтений
- свежий натертый мускатный орех по вкусу
Приготовление
Шаг первый
Взбейте яичные желтки в миске со 100 г сахарной пудры, пока смесь не станет бледно-желтой и густой (лучше всего это делать с помощью ручного электрического миксера).
Шаг второй
Добавьте молоко, сливки, ром и/или бурбон. Вы также можете добавить немного тертого мускатного ореха, если вам хочется.
Шаг третий
Разлейте смесь в две бутылки емкостью 750 мл с пробками и храните в холодильнике до двух недель. (Спирт предотвратит порчу яиц или сливок.)
Шаг четвертый
Поместите яичные белки в коробку и заморозьте, пока они не будут готовы к подаче яичной смеси.
Шаг пятый
Когда будете готовы к подаче, разморозьте яичные белки в чистой металлической или стеклянной миске. Используя ручной электрический миксер, взбейте яичные белки до образования пены и непрозрачности. Добавьте оставшиеся 50 г сахара и взбивайте яичные белки до образования мягких пиков после снятия венчика.
Шаг шестой
Вылейте гоголь-моголь из бутылочек в большую миску и добавьте яичные белки до однородного состояния. Разлейте коктейль в стеклянные стаканы и подавайте с небольшим количеством тертого мускатного ореха поверх каждого стакана.
Для веганов
Овсяный напиток со вкусом овсяной ванили воспроизводит эту пенистую, сливочную текстуру и аромат без каких-либо молочных продуктов или яиц. Если вы чувствуете себя особенно бодрым, вы можете добавить рюмку рома.
Коктейль Merry Berry
Ингредиенты
- 50 мл шампанского
- 175 мл малинового лимонада
- Сушеная клюква на гарнир
- Розмарин, для гарнира
- Кубики льда
Приготовление
Наполните бокал шампанского двумя-тремя кубиками льда и налейте желаемое количество шампанского. Рекомендуется 50 мл.
Добавьте малиновый лимонад, чтобы заполнить бокал до тех пор, пока не останется около 2,5 см.
Украсьте коктейль сушеной клюквой и большой веточкой розмарина для украшения.
Праздничные напитки (фото: pixabay.com)
Напиток Гринча
Ингредиенты
- 120 мл лимонада
- 50 мл ликера из зеленой дыни
- 50 мл водки
- Дольки лимона для украшения
- Листья мяты, для украшения
- Колотый лед
Приготовление
Наполните стакан для мартини колотым льдом, а затем налейте водку и ликер из зеленой дыни.
Сверху налейте лимонад, чтобы наполнить стакан до тех пор, пока не останется около 2,5 см.
Украсьте двумя дольками лимона, окруженными несколькими веточками мяты.
Рождественский коктейль
Ингредиенты
- 45 мл грушевой водки
- 75 мл просекко
- 80 мл огненно-имбирного пива
- Половина лайма, сок
- Гвоздика для украшения
- Кубики льда
Приготовление
Чтобы сделать рождественский коктейль с вином просекко, наполните сервировочный стакан льдом и налейте грушевую водку и просекко.
Добавьте сок лайма перед тем, как залить коктейль огненно-имбирным пивом. Перемешайте и, при желании, украсьте двумя-тремя дольками гвоздики для нотки пряностей.
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