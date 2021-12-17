П'ять найкращих рецептів святкових алкогольних та безалкогольних напоїв
Новорічні свята вже зовсім близько. І якщо ви чекаєте гостей, то можете порадувати їх святковими напоями - це простий спосіб весело провести день, не готуючи при цьому повноцінні страви.
Видання Express назвало п'ять найкращих ідей та рецептів різдвяних напоїв - алкогольних та безалкогольних.
Пишний гарячий шоколад
Інгредієнти
- 150 мл молока (використовуйте рослинне молоко, якщо ви веган або не вживаєте молочне, і відмовтеся від вершків)
- 50 мл подвійних вершків
- ¼ - ½ чайних ложки темно-коричневого м'якого цукру
- ½ апельсина, цедра
- щіпка меленого імбиру
- щіпка меленої кориці
- 1 гвоздика
- 2 краплі ванільного екстракту
- 50 г темного шоколаду, нарізаного
Для прикраси
- збиті вершки
- 1 невеликий імбирний пряник або печиво спекулос, подрібнене
Приготування
Крок перший
Змішайте в каструлі молоко, вершки, цукор, цедру апельсина і спеції, потім доведіть до кипіння на повільному вогні. Зніміть з вогню і вилийте через сито в глечик, кинувши гвоздику і цедру апельсина. Вилийте тепле молоко назад в каструлю і додайте ваніль і шоколад, поки шоколад не розтане і не стане однорідним.
Крок другий
При необхідності поверніть пательню на слабкий вогонь, щоб вона прогрілася, а потім перелийте в жароміцний кухоль. Зверху посипте збитими вершками і подрібненими імбирними пряниками, якщо хочете, подавайте.
Святкові напої (фото: freepik.com)
Гоголь-моголь
Інгредієнти
- 6 яєць (бажано органічних і як можна більш свіжих), розділених
- 150 г золотої цукрової пудри
- 500 мл цільного молока
- 400 мл подвійних вершків
- 350 мл рому, бурбону або їх суміші, в залежності від ваших уподобань
- свіжий натертий мускатний горіх за смаком
Приготування
Крок перший
Збийте яєчні жовтки в мисці з 100 г цукрової пудри, поки суміш не стане блідо-жовтою і густою (найкраще це робити за допомогою ручного електричного міксера).
Крок другий
Додайте молоко, вершки, ром і/або бурбон. Ви також можете додати трохи тертого мускатного горіха, якщо вам хочеться.
Крок третій
Розлийте суміш в дві пляшки ємністю 750 мл з пробками і зберігайте в холодильнику до двох тижнів. (Спирт запобіжить псуванню яєць або вершків.)
Крок четвертий
Помістіть яєчні білки в коробку і заморозьте, поки вони не будуть готові до подачі яєчної суміші.
Крок п'ятий
Коли будете готові до подачі, розморозьте яєчні білки в чистій металевій або скляній мисці. Використовуючи ручний електричний міксер, збийте яєчні білки до утворення піни і непрозорості. Додайте решту 50 г цукру і збивайте яєчні білки до утворення м'яких піків після зняття віночка.
Крок шостий
Вилийте гоголь-моголь з пляшечок у велику миску і додайте яєчні білки до однорідного стану. Розлийте коктейль в скляні склянки і подавайте з невеликою кількістю тертого мускатного горіха поверх кожної склянки.
Для веганів
Вівсяний напій зі смаком вівсяної ванілі відтворює цю пінисту, вершкову текстуру і аромат без будь-яких молочних продуктів або яєць. Якщо ви відчуваєте себе особливо бадьорим, ви можете додати чарку рому.
Коктейль Merry Berry
Інгредієнти
- 50 мл шампанського
- 175 мл малинового лимонаду
- Сушена журавлина на гарнір
- Розмарин, для гарніру
- Кубики льоду
Приготування
Наповніть келих шампанського двома-трьома кубиками льоду і налийте бажану кількість шампанського. Рекомендується 50 мл.
Додайте малиновий лимонад, щоб заповнити келих до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.
Прикрасьте коктейль сушеною журавлиною і великою гілочкою розмарину для прикраси.
Святкові напої (фото: pixabay.com)
Напій Грінча
Інгредієнти
- 120 мл лимонаду
- 50 мл лікеру із зеленої дині
- 50 мл горілки
- Часточки лимона для прикраси
- Листя м'яти, для прикраси
- Колотий лід
Приготування
Наповніть склянку для мартіні колотим льодом, а потім налийте горілку і лікер із зеленої дині.
Зверху налийте лимонад, щоб наповнити склянку до тих пір, поки не залишиться близько 2,5 см.
Прикрасьте двома часточками лимона, оточеними декількома гілочками м'яти.
Різдвяний коктейль
Інгредієнти
- 45 мл грушевої горілки
- 75 мл просекко
- 80 мл вогненно-імбирного пива
- Половина лайма, сік
- Гвоздика для прикраси
- Кубики льоду
Приготування
Щоб зробити різдвяний коктейль з вином просекко, наповніть сервірувальний стакан льодом і налийте грушеву горілку і просекко.
Додайте сік лайма перед тим, як залити коктейль вогненно-імбирним пивом. Перемішайте і, при бажанні, прикрасьте двома-трьома часточками гвоздики для нотки прянощів.
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