Пять автомобилей и куча недвижимости: чем владеет спикер Рады Разумков

Дмитрий Разумков, новоизбранный спикер Верховной Рады Украины, обнародовал свою декларацию за 2018 год. Среди его имущества – несколько квартир, машин, а также денежные средства. Об этом говорится в документе на сайте НАЗК.

Дмитрий Разумков владеет двумя квартирами площадью 78,5 кв.м в Киеве и 232,4 кв.м в селе Здоровка Киевской области, домовладение площадью 492,2 кв.м в селе Софиевская Борщаговка, нежилое помещение площадью 74,9 кв.м в Киеве, а также два участка земли общей площадью 0,15 га в селах Софиевская Борщаговка и Здоровка Киевской области.

В совместном владении у Разумкова есть еще одна квартира в Киеве – площадью 165,5 кв.м. Его супруга, Юлия Чайка, указала в декларации две квартиры в Киеве площадью 53,2 кв.м и 44,5 кв.м, жилой дом площадью 489,6 кв.м, а также два земельных участка, один из которых находится в аренде – это имущество находится в Николаеве. Кроме того, ей принадлежит 25% квартиры площадью 73,2 кв.м в Николаеве.

В автопарке спикера Разумкова пять автомобилей: Toyota Land Cruiser 200, 2013 года выпуска, Mazda 6, в 2014 году выпуска, Toyota Camry 2012 года выпуска, который принадлежит самому Разумкову, а вот Audi Q7, 2008 года выпуска и Volkswagen Caddy 2011 года выпуска - принадлежат его супруге, Юлии Чайке.

Кроме того, Дмитрий Разумков является конечным бенефициаром трех предприятий – "Интеринвест XXI век", "Украинская консалтинговая группа" и "Ломбард "Про100кредит" ООО "Интеринвест XXI века и компания". В последней компании его супруга указана как совместный владелец. Также Юлии Чайке принадлежит компания ООО "Бизнесинвестбуд".

Дмитрий Разумков (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Совокупный доход спикера за 2018 год – 1 миллион гривен. Больше всего денег ему принесла предпринимательская деятельность – 960 тысяч гривен. 10 тысяч гривен были внесены в декларацию как государственная материальная помощь, 7,1 тысяча гривен – зарплата, 1,8 тысячи гривен – доход от сдачи жилья в аренду.

На банковский счетах у Разумкова 72,1 тысячи гривен, 1341 евро и 832 доллара. Наличными деньгами указано 75 тысяч долларов и 290 тысяч гривен. Большую сумму денег Разумков занял третьему лицу - 26460000 гривен.

Юлия Чайка за прошлый год заработала 789 тысяч гривен – это предпринимательская деятельность и доход от отчуждения имущества. На ее счетах в банках – 74 тысячи гривен, наличными – 160 тысяч гривен и 70 тысяч долларов.

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