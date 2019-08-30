П'ять автомобілів і купа нерухомості: чим володіє спікер Ради Разумков

Дмитро Разумков, новообраний спікер Верховної Ради України, оприлюднив свою декларацію за 2018 рік. Серед його майна – кілька квартир, машин, а також грошові кошти. Про це йдеться в документі на сайті НАЗК.

Дмитро Разумков володіє двома квартирами площею 78,5 кв. м у Києві і 232,4 кв. м в селі Здорівка Київської області, домоволодіння площею 492,2 кв. м у селі Софіївська Борщагівка, нежитлове приміщення площею 74,9 кв.м в Києві, а також дві ділянки землі загальною площею 0,15 га в селах Софіївська Борщагівка та Здорівка Київської області.

У спільному володінні Разумкова є ще одна квартира у Києві площею 165,5 кв. м. Його дружина Юлія Чайка, вказала в декларації дві квартири в Києві площею 53,2 кв. м і 44,5 кв. м, житловий будинок площею 489,6 кв.м, а також дві земельні ділянки, одна з яких знаходиться в оренді – це майно знаходиться в Миколаєві. Крім того, їй належить 25% квартири площею 73,2 кв. м в Миколаєві.

В автопарку спікера Разумкова п'ять автомобілів: Toyota Land Cruiser 200, 2013 року випуску, Mazda 6, 2014 року випуску, Toyota Camry 2012 року випуску, яка належить самому Разумкову, а от Audi Q7, 2008 року випуску та Volkswagen Caddy 2011 року випуску - належать його дружині, Юлії Чайці.

Крім того, Дмитро Разумков є кінцевим бенефіціаром трьох підприємств – "Интеринвест XXI століття", "Українська консалтингова група" і "Ломбард "Про100кредит" ТОВ "Интеринвест ХХІ століття і компанія". В останній компанії його дружина вказана як спільний власник. Також Юлії Чайці належить компанія ТОВ "Бизнесинвестбуд".

Дмитро Разумков (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Сукупний дохід спікера за 2018 рік – 1 мільйон гривень. Найбільше грошей йому принесла підприємницька діяльність – 960 тисяч гривень. 10 тисяч гривень були внесені в декларацію як державна матеріальна допомога, 7,1 тисяча гривень – зарплата, 1,8 тисячі гривень – дохід від здачі житла в оренду.

На банківський рахунках у Разумкова 72,1 тисячі гривень, 1341 євро і 832 долара. Готівкою зазначено 75 тисяч доларів і 290 тисяч гривень. Велику суму грошей Разумков зайняв третій особі - 26460000 гривень.

Юлія Чайка за минулий рік заробила 789 тисяч гривень – це підприємницька діяльність і дохід від відчуження майна. На її рахунках в банках – 74 тисячі гривень, готівкою – 160 тисяч гривень і 70 тисяч доларів.

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