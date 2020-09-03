Пьяный водитель на Porsche Cayenne устроил масштабное ДТП в Харькове (видео)

В Харькове пьяный водитель на элитной иномарке устроил масштабное ДТП возле гостиницы "Харьков Палас".

Инцидент произошел поздно вечером в среду, 2 сентября, на проспекте Независимости. Водитель автомобиля Porsche Cayenne не справился с управлением и вылетел на тротуар, где раскурочил цветочную клумбу. Детали рассказали в Telegram-канале "ХС. Харьков".

Как рассказали очевидцы происшествия, удар был настолько сильным, что все части бетонных ограждений полетели в разные стороны. Водитель элитной иномарки был с явными признаками алкогольного опьянения. Он после совершения аварии, спокойно вышел из машины, снял номера со своего автомобиля и убежал. Его обнаружили на лавочках недалеко от места происшествия.

ДТП в Харькове (Фото: Х-Салтовка)

Кроме того, оказалось, что в машине также были пассажиры. Они тоже попытались скрыться с места аварии.

"Трое парней, быстро сняли номера и пытались сбежать, но вроде бы их задержали. На месте ДТП полиция остановила авто, которое двигалось по камням, разбросанным по дороге, за рулем оказался тоже бухой водитель", - рассказали свидетели происшествия.

В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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