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П'яний водій на Porsche Cayenne влаштував масштабну ДТП у Харкові (відео)

Автор: Анна Шиканова

У Харкові водій на елітному автомобілі розгромив цілу вулицю

У Харкові п'яний водій на елітній іномарці влаштував масштабну ДТП біля готелю "Харків Палас".

Інцидент стався пізно ввечері в середу, 2 вересня, на проспекті Незалежності. Водій автомобіля Porsche Cayenne не впорався з управлінням і вилетів на тротуар, де розтрощив квіткову клумбу. Деталі розповіли в Telegram-каналі "ХС. Харків".

Як розповіли очевидці події, удар був настільки сильним, що всі частини бетонної огорожі полетіли в різні боки. Водій елітної іномарки був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Він після скоєння аварії, спокійно вийшов з машини, зняв номери зі свого автомобіля і втік. Його виявили на лавочках недалеко від місця події.

ДТП у Харкові (Фото: Х-Салтівка)

Крім того, виявилося, що в машині також були пасажири. Вони теж спробували втекти з місця аварії.

"Троє хлопців, швидко зняли номери та намагалися втекти, але начебто їх затримали. На місці ДТП поліція зупинила авто, яке рухалося по камінню, розкиданим по дорозі, за кермом виявився теж бухий водій", - розповіли свідки події.

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У Харкові п'яний водій влаштував масштабне ДТП

За попередніми даними, постраждалих в ДТП немає. Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля Білої церкви фура влетіла у автомобіль патрульної поліції.

А також розповідали про те, що у Києві автомобіль зніс літній майданчик МакДональдза разом з людьми.

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