ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вблизи Белой Церкви фура на скорости протаранила авто патрульной полиции

Белая Церковь, Четверг 03 сентября 2020 01:38
Вблизи Белой Церкви фура на скорости протаранила авто патрульной полиции
Фото: место происшествия (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля патрульной полиции Белой Церкви. Водитель фуры на скорости протаранил авто полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате столкновения двое патрульных получили травмы.

"Сегодня днем ​​водитель фуры "не заметил" на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью. Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД", - отмечают в пресс -службе.

Авария произошла около 12 часов 2 версня на 63 км автодороги М 05 Киев - Одесса. Инспекторы остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение ПДД. Патрульные припарковались позади с включенными проблесковыми маячками.

Когда полицейские общались с остановленным водителем, по той же дороге двигалось еще одно грузовое авто Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобилей, стоявших на обочине. Сначала он въехал в служебный автомобиль, а затем - столкнулся с грузовиком.

Ранее в Одессе столкнулись автомобиль патрульной полиции и микроавтобус "Рено", пострадали три человека.

Напомним, в Кривом Роге произошла полициейская погоня со стрельбой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТПполиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь