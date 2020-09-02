В Киеве авто снесло "летник" МакДональдса с людьми: видео и детали ЧП

В Киеве произошло ДТП возле МакДональдса на Троещине (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве водитель врезался в летнюю террасу МакДональдса, где ужинали люди

В Киеве водитель снес летнюю террасу МакДональдза, где сидели посетители. В результате двух человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водитель, предварительно, находился в адекватном состоянии.

Видео с места происшествия и подробности аварии появились на странице Киев Оперативный в Facebook.

Известно, что виновником ДТП стал мужчина за рулем автомобиля марки Hyundai. Что стало причиной такого маневра - спутанные педали или что-либо еще - предстоит выяснить полиции.

"Двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа, которые и должны установить все обстоятельства этого ДТП", - говорится в сообщении.

Серйозне #ДТП з постраждалими на вул. Бальзака, сталося сьогодні вночі. За попередніми даними, водій автомобіля #Hyundai, з невідомих причин, чи сплутав педалі або ще щось, в’їхав на літню терасу Macdonald’s, де сиділи люди. Двох людей шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості. На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група, які і мають встановити всі обставини цієї ДТП Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 1 вересня 2020 р.

ДТП в Киеве на Троещине (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в ДТП под Киевом арматура из грузовика вонзилась в авто, пострадала женщина.

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