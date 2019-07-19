Путина обматерили на грузинском ТВ: на канале устроили "чистку"

После скандала на грузинском телеканале "Рустави-2" из-за грубых матерных слов в адрес президента РФ Владимира Путина, сказанных ведущим Гиоргием Габуния в прямом эфире авторской программы "Посткриптум", был уволен гендиректор оппозиционного канала Ника Гварамия. Это произошло сразу после смены владельца "Рустави-2". Бизнесмен Кибар Халваши поставил на освободившееся место Паату Салию - своего юриста, передает "Радио Свобода".

Гварамия расценил такие кадровые решения как политические и за несколько часов до увольнения подчеркивал, что срок окончания контракта с телеканалом у него прописан 31 декабря 2020 года, а разрывать документ он не собирается.

По его словам, после резонанса из-за передачи Габуния глава МИД РФ Сергей Лавров и российский президент "требовали" закрыть телеканал "Рустави-2".

Ника Гварамия (Фото: rferl / radiosvoboda.org)

Отметим, что Гварамия после выхода программы Габуния раскритиковал его за использование бранных слов, однако в целом высказал солидарность и отказался приносить извинения.

Георгий Габуния (фото: facebook com/GioGabu/3)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе раскритиковали Габуния. Ночью 8 июля "Рустави-2" временно приостановил вещание из-за митинга под зданием телекомпании.

Через некоторое время журналиста отстранили от работы в эфире.

Между тем Габуния был не первых, кто на ТВ материл Путина - так, в сети нашли соответствующее архивное видео 2013 года.

Также мы писали о том, что недавно украинский журналист Артем Овдиенко анонсировал проведение украинско-грузинского телемоста при этом обматерив президента РФ Владимира Путина.