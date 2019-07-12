Вслед за грузином: украинский ведущий публично обматерил Путина (видео 18+)

Украинский журналист обматерил Путина (коллаж: РБК-Украина)

Публично материть Путина уже становится традицией

Украинский журналист Артем Овдиенко анонсировал проведение украинско-грузинского телемоста при этом обматерив президента РФ Владимира Путина. Ведущий выложил видеообращение на своей Facebook-странице.

Отметим, что в подписи под видео Артем Овдиенко указал "18+: как выбить у руководства отпуск за свой счет", намекая на недавнее отстранение Георгия Габунии после скандала на канале "Рустави-2".

"Грузинские коллеги с "Рустави-2" не дадут соврать. Путин – ты ху*ло. И чем раньше мы увидим тебя в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс окончательно не проел твой мозг, поясни мне одно: чего ты к нам лезешь, чего тебе все не ймется и не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты к нам лезешь и лезешь", – заявил Овдиенко.

Журналист указал президенту РФ, что ему стоило бы решать проблемы в своей стране, а не лезть в дела других государств – наводнение, утонувшая подводная лодка, сгоревшие самолеты, засоренный нефтепровод.

"Это не мы с грузинами должны тебе напоминать, что ты ху*ло. Это твои россияне должны тебе такое говорить… Но пока они молчат, ты лезешь к нам со своей бля*ской любовью", – продолжил телеведущий.

Журналист предложил объединиться с грузинами и посовещаться, как отбиваться от Путина.

Напоследок Овдиенко анонсировал телемост между грузинским Рустави-2 и украинским 24 каналом.

Осторожно: видео содержит ненормативную лексику (18+).

18+: як вибити в керівництва відпустку за власний рахунок Неофіційна версія анонсу телемосту "А вот нам таки действительно нада пагаварить" між українським 24-м каналом (Київ) та грузинським Руставі-2 (Тбілісі) Опубліковано Овдієнком Артемом Пʼятниця, 12 липня 2019 р.

Артем Овдиенко обматерил Путина (видео: facebook.com/artem.ovdienko)

Стоит отметить, что подобное жесткое обращение украинского журналиста к Путину вызвало колоссальную поддержку пользователей сети.

Слава Украине и Грузии!

Браво! Путин – ху*ло!

Молодец браво ! С железными яйцами ! Так держать!

Респект!

Артем Овдиенко обматерил Путина (скрин: facebook.com)

Напомним, ранее в Грузии разгорелся огромный скандал из-за грузинского журналиста Георгия Габунии, ведущего канала "Рустави-2", который в прямом эфире обматерил Путина и назвал его "вонючим оккупантом".

К слову, в Киев недавно приехал скандальный российский журналист. Цель его визита пока остается неизвестной.